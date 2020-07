Überlingen/Heiligenberg vor 3 Stunden

Trauer um Tilo Prückner: Der 79-jährige „Rentnercop“ war als Nachbar und Stammkunde geschätzt

Er war der nette Nachbar von nebenan und gern gesehener Kunde auf dem Wochenmarkt in Überlingen: Schauspieler und „Rentnercop“ Tilo Prückner hatte sich vor fünf Jahren einen ehemaligen Bauernhof in Heiligenholz bei Heiligenberg gekauft, wo er gern seine freie Zeit in Drehpausen verbrachte. Am 2. Juli verstarb der 79-Jährige in Berlin.