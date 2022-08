Nach einem Unfall am Donnerstag gegen 6.30 Uhr im Grafenholzweg sucht die Polizei nach einem weißen Kombi oder Kastenwagen. Eine Frau war mit ihrem Toyota vom Grundstück auf die Straße gefahren und hatte dabei das weiße Fahrzeug übersehen, wie die Polizei mitteilt.

Uhldingen-Mühlhofen Junger Fahrer liefert sich mit Moto-Cross-Maschine Verfolgungsjagd mit der Polizei Das könnte Sie auch interessieren

Sie stieß mit ihrem Toyota mutmaßlich gegen das Rad des zügig vorbeifahrenden weißen Fahrzeugs. Dessen Fahrer hielt jedoch nicht an. Am Toyota entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Ob an dem anderen Fahrzeug ein Schaden entstand, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht jetzt den Unfallbeteiligten und nimmt Hinweise unter Telefon 07551/804-0 entgegen.