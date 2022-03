Man mochte kaum glauben, was man da zu hören bekam. Als Ulrike Trapp von der Abteilung Technisches Facility-Management dem Ausschuss für Bauen, Technik und Verkehr die Diagnose für die geplante Sanierung des Torhauses darlegte, rieben sich die Stadträte verwundert die Augen. Trapp beschrieb gravierende Mängel, die sich von der Planung des Gebäudes über die Bauausführung bis hin zur „unzureichenden Dokumentation“ der Arbeiten reichen.

Dringender Handlungsbedarf war zwar schon längst erkannt und beschrieben worden – unter anderem beim Brandschutz und der Barrierefreiheit. Die Dimensionen der Defizite scheinen jedoch die schlimmsten Befürchtungen übertroffen zu haben. Die Konsequenzen: Die Sanierungsmaßnahmen werden wenigstens ein Jahr später abgeschlossen sein als bisher angenommen. Nach dem aktuellen Terminplan erst Ende 2023. Derzeit sind 2,3 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Dass das nicht reichen werde und es eine „Streichliste“ geben müsse, daran ließ Trapp schon jetzt keinen Zweifel.

Datenleitungen einbetoniert

„Wir haben uns in den letzten Monaten seit August mit dem Auftragsumfang auseinandergesetzt“, berichtete Ulrike Trapp vor dem Gremium. Man sei teilweise „in Schränke hineingekrochen“, um den Zustand zu dokumentieren. Dabei habe man unter anderem festgestellt, dass die Datenleitungen fest einbetoniert seien und nicht ohne weiteres ersetzt werden könnten. Massiver Handlungsbedarf bestehe beim Brandschutz nicht nur im Inneren, sondern auch am Dach. So gebe es einen Versorgungsschacht, der gehe von unten bis oben ohne Brandschott durch. „Das ist im Grund ein Kamin“, sagte Trapp und erinnerte an Probleme, die nicht ganz neu sind. Recht früh nach dem Bezug habe es bereits eine Sperrung der vorhandenen Galerie im Dachfirst gegeben. Später habe immer wieder die Nutzungsuntersagung für das gesamte Gebäudes im Raum gestanden. Wichtige Elemente der Haustechnik verstellten teilweise die erforderlichen Rettungswege. „Damit haben wir heute zu kämpfen“, erklärte Trapp.

Ziel sei neben der Umsetzung der notwendigen Brandschutzmaßnahmen auch die Barrierefreiheit, um das Gebäude künftig besser zugänglich zu machen. Schließlich gehe es auch noch um eine „ansprechende Gestaltung des Ü-Punkts“. Bei der Umsetzung müsse Kostensicherheit vor Terminsicherheit gehen, sagte sie. Deshalb habe man eine vertiefende Bestandsaufnahme vorgeschaltet, um Ausführungsrisiken nach Möglichkeit auszuschließen. Zudem müsse die Sanierung bei laufendem Betrieb und unter Rochaden der Mitarbeiter in den einzelnen Büros erfolgen. Ein „holpriger Einstieg“ mit vielen Verzögerungen sei es auch für sie gewesen, vertiefte Kim Hübner vom Büro Hildenbrand und Schwarz die Leidenslist noch weiter. Das Häfler Büro war im Juli mit der Objektplanung für die Instandsetzung beauftragt worden, für die Projektsteuerung kam im Oktober das Kemptener Büro EDR dazu.

Die Verwaltung habe die aktuelle Situation „bewusst ausführlich dargelegt“, um die Dimensionen der notwendigen Sanierung deutlich zu machen.

Zeitler: So gravierende Schäden hat keiner erwartet

Es sei müßig zu diskutieren, wie es zu der Situation gekommen sei, sagte Stadtrat Hubert Büchele (ÜfA/FWV). Doch stelle sich die Frage: „Wie gehen wir in Zukunft mit der Bauüberwachung um? Was ändern wir, dass so etwas nicht passiert.“ Es könne nicht sein, dass die Stadt Millionen ausgebe für Bauleistungen und hinterher solche Probleme bekomme. „Wir wussten zwar inzwischen, dass es im Brandschutz Mängel gibt, aber so gravierende Schäden hat keiner erwartet“, erklärte Oberbürgermeister Jan Zeitler.

Verschachtelt mit dem Parkhaus West (rechts) war das Torhaus um die Jahrtausendwende entstanden und im Mai 2001 seiner Bestimmung übergeben worden. Seit einigen Jahren besteht schon Handlungsbedarf beim Brandschutz. | Bild: Hanspeter Walter

„Das erschüttert mich geradezu“, urteilte auch Michael Wilkendorf (SPD): „Das ist ja eine kollektive Fehlleistung, die hier an den Tag gelegt wurde.“ Dass es keine Planunterlagen der Architekten gebe, sei geradezu unglaublich. Umso mehr steige bei ihm der Respekt vor den alten Baumeistern. Die Seeschulen seien im 19. Jahrhundert gebaut worden seien: „Und sie stehen immer noch.“ Auch Kristin Müller-Hausser (BÜB+) sah in der Diagnose ein „Armutszeugnis für die Überlinger Baukultur“. Vor dem Hintergrund der umfangreichen Arbeiten am Torhaus und der Idee, eventuell vom Parkhaus eine Tiefgarage zur Fischerhäuservorstadt abzuzweigen, fragte sich Herbert Dreiseitl (LBU/Grüne), „ob wir uns uns lieber etwas mehr Zeit lassen sollten“. Zumal die Optik des Gebäudes prägend und anerkennenswert sei. „Ganz auf Null stellen“ wollte OB Jan Zeitler das Vorhaben allerdings nicht. Zumal die Stadt beim Brandschutz schon länger in der Pflicht steht.

Stadtrat Jörg Bohm (CDU) brach noch eine Lanze für die Planer von einst. „Auch damals gab es einen engagierten Ausschuss wie heute. Irgendwie sind da alle mit dabei.“ Man dürfe nicht alles dem Planer anhängen, was von den Gremien genehmigt worden sei. So viel Verständnis war OB Zeitler dann doch zu viel. „Dass Datenkabel einbetoniert wurden, hat damals bestimmt kein Ausschussmitglied gewusst.