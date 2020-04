Vom 5. bis 19. April ist die Auferstehungskirche täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Dort ist ein Labyrinth ausgelegt, das jeder Besucher einzeln für sich, mit aufliegenden Impulsen, zur Kar- und Osterwoche begehen kann. An Ostern haben die Kirchenbesucher außerdem die Möglichkeit, sich ein Osterlicht mit nach Hause zu nehmen. Darauf macht der evangelische Stadtpfarrer Kai Tilgner in einem Pressetext aufmerksam.

Tilgner schreibt: „Jetzt, am Beginn der eigentlich wichtigsten und verdichtesten Zeit, die wir im Glauben haben, am Palmsonntag zum Beginn der Karwoche über Karfreitag bis hin zu Ostern, bleiben die Gottesdienste ausgesetzt, was ja nach wie vor vernünftig ist. Trotzdem wollen wir dieses Glaubensereignis nicht ausfallen lassen und haben uns deshalb Gedanken gemacht, wie wir Nähe des Glaubens in der Distanz trotzdem lebendig werden lassen können. Entstanden ist der Gottesdienst to go.“