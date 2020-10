von Sandra Markert

Mit einem kleinen Hopser auf den Sattel hinauf und wieder hinunter: Für die 65-jährige Kundin von Thomas Bernds gehörte das zum Fahrradfahren dazu. „Wenn man nur 1,56 Meter groß ist, dann ist das eben so“, dachte sie sich immer. Bis sie davon hörte, dass man Fahrräder nicht nur von der Stange im Fahrradladen kaufen kann, sondern auch maßgefertigt auf Körpergröße, Gewicht und Schrittlänge.

Experten schätzen, dass es noch etwa 100 Fahrradrahmenbauer in Deutschland gibt. Einer davon hat seine Werkstatt in einer Lagerhalle im Überlinger Osthafen untergebracht: Thomas Bernds. Er erzählt die Geschichte von der kleinen Kundin mit einem freudigen Lächeln. Denn Fahrräder herzustellen, die an den Menschen angepasst sind – egal ob klein, groß, mit langen Beinen und kurzem Oberkörper oder umgekehrt, mit Gleichgewichtsstörung oder körperlicher Behinderung – das ist sein Element.

Kindheitstraum zum Beruf gemacht

Schon mit acht Jahren hat Thomas Bernds sein erstes Tandem gebaut: aus zwei alten Fahrrädern, die er zusammengeschweißt hat. Seitdem hat ihn die Idee, selbst Fahrräder zu entwickeln, nicht mehr losgelassen. Thomas Bernds, inzwischen 55 Jahre alt, ist einer, der seinen Kindheitstraum tatsächlich zum Beruf gemacht hat. Seit fast 30 Jahren konstruiert und fertigt er in seinem Familienbetrieb Fahrräder: Falträder, Tandems, Dreiräder, Lastenräder, Kompakträder.

Ein fertiges Fahrrad wartet darauf, in den Karton verpackt zu werden. | Bild: Sandra Markert

Allen gemeinsam ist, dass sie auf 20 Zoll kleinen Rädern umherrollen. „Das hat den Vorteil, dass man sowohl bei den Rädern als auch beim Rahmen Gewicht spart. Mehr strampeln muss deswegen aber keiner, weil wir ein entsprechend größeres Kettenblatt verbauen“, sagt Thomas Bernds.

Von Detmold nach Überlingen

Viele Jahre war der Sitz des Familienbetriebs, den Thomas Bernds zusammen mit seiner Partnerin Michaela Buchholz führt, im nordrhein-westfälischen Detmold. Nachdem jedoch ein enger Freund des Paares an Krebs gestorben war, begannen die beiden ihr Leben und ihren Wohnort zu überdenken – und siedelten die Fahrradwerkstatt im Jahr 2015 nach Überlingen um, in eine Halle der ehemaligen Askania-Werke. „Ich fahre gern Ski, mag die Sonne und der Bodenseeradweg führt auch direkt vor unserer Haustür vorbei, das passt also alles prima hier“, sagt Thomas Bernds.

Schweißer Daniel fertigt aus den einzelnen Teilen einen passenden Fahrradrahmen. | Bild: Sandra Markert

In der Lagerhalle fliegen an diesem Morgen ordentlich die Funken. Die zwei Schweißer Daniel und Michal sind dabei, die Stahlteile des Rahmens so zusammenzuschweißen, dass sie zu den Menschen passen, die das Fahrrad bestellt haben. Und diese sind mal 1,40 Meter groß und mal 2,20 Meter. Daniel und Michal wohnen eigentlich in Tschechien. Etwa alle drei Monate kommen sie für mehrere Wochen nach Überlingen, um dort an den Fahrradrahmen zu arbeiten.

Schwierige Suche nach Mitarbeitern

„Ich hätte sehr gern auch Leute aus der Region eingestellt. Doch Fahrräder schweißen, das kann in Deutschland kaum mehr einer“, sagt Thomas Bernds. Es komme dabei auf sehr präzises Arbeiten an. Bis in die 1980er Jahre hinein war der selbstgebaute Rahmen noch das Gesellenstück eines angehenden Fahrradmechanikers. Längst gehört dieses Wissen jedoch nicht mehr standardmäßig zur Ausbildung.

Rahmenteile in verschiedenen Längen lagern im Regal. | Bild: Sandra Markert

Auch bei den anderen Teilen eines Fahrrads müssen Fahrradbauer inzwischen auf Hersteller zurückgreifen, die überall auf der Welt verstreut sind. „Ich versuche zwar, sehr viele Teile in Deutschland oder zumindest in Europa zu bekommen“, erzählt Thomas Bernds.

Er läuft durch sein enges Lager und zeigt auf verschiedene Kisten: „Den Nabendynamo haben wir zum Beispiel von einer Firma in Tübingen, die Nabe kommt aus dem Fuldatal.“ Bei anderen Teilen aber, wie beispielsweise Komponenten der Schaltung, komme man an asiatischen Herstellern inzwischen eigentlich nicht mehr vorbei.

500 Räder pro Jahr

Sind die Rahmenteile zusammengeschweißt, werden sie zum Pulvern in der Wunschfarbe des Kunden außer Haus gegeben. „Bei der kleinen Stückzahl um die 500 Räder im Jahr, die wir herstellen, würden sich eigene Maschinen für uns dazu gar nicht lohnen“, sagt Thomas Bernds.

Die fertigen Rahmen werden in den Wunschfarben der Kunden lackiert. | Bild: Sandra Markert

Anschließend hängen die Rahmen in allen Regenbogenfarben an einem Gestell an der Decke und warten darauf, dass die drei Monteure daraus und aus den restlichen Komponenten ein Fahrrad bauen. Sind alle Teile da, dauert das drei bis vier Wochen. „Bei Standardrädern kann ein Monteur mehrere Räder am Tag zusammenschrauben, das geht bei uns nicht“, sagt Thomas Bernds.

In einem Regal an der Wand stehen große Kisten mit den individuell vom Kunden ausgesuchten Komponenten wie Schaltung, Bremse, Griffe oder Pedale. Beim Großteil der Bestellungen wird inzwischen auch ein Elektroantrieb ausgewählt. Mit diesen Teilen können die Monteure Rainer Hettling, Andreas Mindermann und Tim Droste dann ein Wunschrad nach dem anderen zusammenbauen.

In Handarbeit baut ein Monteur aus den Einzelteilen Schritt für Schritt das Wunschfahrrad für den Kunden zusammen. | Bild: Sandra Markert

Gerade ist Rainer Hettling beispielsweise dabei, die Laufräder am Rahmen anzubringen. Monteur Tim Droste sucht währenddessen nach passenden Schrauben. Weil die entsprechende Schachtel leer ist, wird die nächste Größe kurzerhand passend abgesägt.

„Genau solche Mitarbeiter zu finden, die selbstständig arbeiten und Probleme schnell lösen können, war hier in Überlingen nach unserem Umzug gar nicht so einfach“, erzählt Thomas Bernds. Inzwischen habe er aber ein Team beisammen, von dem er nicht nur fachlich überzeugt sei, sondern mit dem er auch gern mal ein Bier trinken gehe. „In so einem kleinen Familienbetrieb wie wir das sind, muss einfach auch die Stimmung passen“, findet Bernds.

Aus dem Lager holen sich die Monteure die von den Kunden gewählten Reifen, Bremsen, Sattel, Schaltungen und Elektroantriebe. | Bild: Sandra Markert

Würde sich noch ein passender Monteur finden, Thomas Bernds würde ihn gern einstellen. Denn wie alle Fahrradhersteller und Fahrradhändler hat auch die kleine Firma in Überlingen zu spüren bekommen, wie die Corona-Krise die Lust aufs Fahrradfahren nochmals vergrößert hat. „Den Trend gibt es ja seit einigen Jahren. Aber in den letzten Wochen hatten wir schon deutlich mehr Anfragen“, sagt Thomas Bernds.

Von leer gekauften Lagern wie bei manch anderem Hersteller kann im Osthafen dennoch nicht die Rede sein. Dafür ist der Kundenkreis einfach zu klein – auch wenn er geografisch von Überlingen bis Australien reicht. Denn ein maßgeschneidertes Fahrrad mit viel Handarbeit, das hat seinen Preis: Je nach Modell und Ausführung kostet ein „Bernds“ zwischen 2000 und 10 000 Euro. Das kann und will sich nicht jeder leisten.

Vielleicht aber die Schweizer Seniorin, die gerade ein dreirädriges Modell über den Parkplatz vor Bernds Lagerhalle Probe fährt. Weil sie mit ihrem normalen Rad schwer gestürzt ist, sucht sie nun ein weniger wackeliges Gefährt. Kompakt und leicht genug, um es auch mal mit in die Bahn nehmen zu können, aber trotzdem stabiler als ihr bisheriges Rad. Noch klappt es nicht so recht mit dem Kurvenfahren. Gewöhnen muss man sich eben selbst an ein maßgefertigtes Fahrrad.