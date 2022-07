von Daniel Volz

Die unmittelbar am Ufer des Bodensees gelegene Therme Überlingen verfügt über einen Wellnessbereich mit mehreren warmen und kalten Becken, sieben verschiedene Saunen, einen großen Außenbereich mit direktem Seezugang sowie einen Ruheraum mit Kamin.

Geschichte und Quelle der Therme Überlingen

Die Mineralquelle in Überlingen am Bodensee wurde erstmals im 15. Jahrhundert erwähnt. Als Folge des 1901 beim Bau der Eisenbahnstrecke nach Überlingen in Betrieb genommenen Eisenbahntunnels versiegte die Quelle allerdings. Überlingen blieb jedoch Kurort, und darf sich seit 1955 als einzige Stadt in Baden-Württemberg auch Kneippheilbad nennen.

Die Idee, ein neues Thermalbad einzurichten, ist auf eine Initiative der Stadt Überlingen in den neunziger Jahren zurückzuführen. Bei einer Tiefenbohrung vor Ort stieß man nach der Jahrtausendwende schließlich in 1006 Metern Tiefe unter Grund auf 36,2 Grad warmes Mineralwasser. Eröffnet wurde die Bodensee-Therme Überlingen dann im November 2003, gebaut nach Entwürfen des in Deutschland als „Bäder-Papst“ bekannten Münchner Architekten Rudolf Wienands.

Was hat die Therme Überlingen alles zu bieten?

Im Sport- und Thermalbereich der Therme Überlingen befindet sich ein 25-Meter-Sportbecken mit 27 Grad Wassertemperatur und vier Bahnen, zwei große Rutschen, ein Eltern-Kind-Bereich mit 34 Grad warmem Wasser, ein Dampfbad, ein zweigeteiltes Thermalbecken mit 33 Grad und ein Whirlpool mit 36 Grad Wassertemperatur. Das Thermalbecken ist aufgeteilt in ein Innen- und ein Außenbecken, und bietet einen Ausblick über den Bodensee. In diesem Bereich gibt es verschiedene Einrichtungen wie Sprudelliegen, Massagedüsen, Nackenduschen oder einen Strömungskanal.

Im Sommer befinden sich im Außenbereich verschiedene Flächen mit Liegen. Außerdem befindet sich hier der Durchgang zum Überlinger Strandbad West durch ein Drehkreuz.

Zusätzlich gibt es einen Sauna- und Wellnessbereich, der unmittelbar an den Thermalbereich anschließt. Hier befindet sich ein Tauchbecken mit 14 Grad, sowie kaskadenartig übereinander gestaffelt vier Becken mit bis zu 37 Grad Wassertemperatur. Hier gibt es ebenfalls Sprudelliegen und Massagedüsen. Außerdem wird in zwei der Becken Unterwassermusik gespielt. Zum See hin hat der Bereich eine Ruhezone mit Liegen, im Sommer kann man hier auch nach draußen.

Die Saunawelt umfasst eine Finnische Aufgusssauna mit 80 Grad, ein Aromabad mit 60 Grad, eine Japanische Saunawelt mit einer 60 Grad Rosenholzsauna, Onsen-Bad und ein Japanisches Dampfbad. Im Außenbereich liegen zusätzlich die Bootshaussauna mit 85 Grad, die Seesauna mit 90 Grad und die große, 80 Grad heiße Panoramasauna mit See- und Alpenblick, sowie ein Ruhehaus. Für die Abkühlung nach dem Saunagang findet der Gast verschiedene Duschen und ein Kältebecken.

In allen Saunen werden zu bestimmten Zeiten Aufgüsse unterschiedlicher Arten angeboten. Einen Überblick über die aktuellen Aufgusszeiten finden Sie auf der Seite der Therme Überlingen.

Welche Gastronomie gibt es in der Therme Überlingen?

Eine Auswahl aus drei Restaurants runden das Angebot der Therme Überlingen ab. Im Eingang der Bodensee-Therme befindet sich das à la carte Restaurant Aquarius mit Blick über den Bodensee und die Alpen. Im Thermenbereich gibt es ein großes Selbstbedienungs-Restaurant mit Außenterrasse. Im Saunabereich befindet sich schließlich das Sauna-Restaurant mit Terrasse im Saunagarten, nur wenige Meter entfernt vom Bodensee.

Was sind die Öffnungszeiten der Therme Überlingen?

Die Therme Überlingen hat täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Am 31. Dezember hat die Therme Überlingen von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, und am 1. Januar von 14 Uhr bis 22 Uhr. Am 24. und 25. Dezember bleibt die Therme geschlossen.

Was kostet der Eintritt in die Therme Überlingen?

Beim Eintritt erhält jeder Gast einen Armbandchip mit Zugang zu einem fest zugeteilten Spind und den zu den gebuchten Bereichen. Während des Aufenthalts werden alle zusätzlich gebuchten Leistungen wie Wellness-Behandlungen oder auch Speisen und Getränke in den Restaurants auf den Chip gebucht und erst am Schluss bei Verlassen des Bades bezahlt.

Für Erwachsene kostet der Eintritt in den Thermalbereich (ohne Sauna) von Montag bis Freitag 12 Euro für zwei Stunden, 14 Euro für vier Stunden und 16 Euro für ein Tagesticket. Am Wochenende und an Feiertagen kostet es 14 Euro für zwei Stunden, 16 Euro für vier Stunden und 18 Euro für ein Tagesticket.

Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre kostet der Eintritt in den Thermalbereich (ohne Sauna) von Montag bis Freitag 6,50 Euro für zwei Stunden, 9 Euro für vier Stunden und 11 Euro für ein Tagesticket. Am Wochenende und an Feiertagen kostet es 8,50 Euro für zwei Stunden, 11 Euro für vier Stunden und 13 Euro für ein Tagesticket.

Der Eintritt in den Saunabereich (inklusive Thermenbesuch) kostet von Montag bis Freitag 28 Euro für vier Stunden, und 31 Euro für ein Tagesticket.

Der Eintritt in den Saunabereich (inklusive Thermenbesuch) am Wochenende und an Feiertagen kostet 30 Euro für vier Stunden, und 33 Euro für ein Tagesticket.

Eine Verlängerung der gebuchten Zeit kostet für Therme und Sauna pro angefangener halbe Stunde 1 Euro.

Auszubildende, Schüler, Studenten, Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr und Bundesfreiwilligendienst erhalten mit einem entsprechenden Nachweis vergünstigten Eintritt in die Therme in Höhe des Kindertarifs.

Aktuell gibt es keine Online-Tickets für die Therme Überlingen.

Ist die Therme Überlingen für Kinder und Jugendliche geeignet?

Kleinkinder von Null bis fünf Jahren sind in der ganzen Therme Überlingen herzlich willkommen und erhalten freien Eintritt. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre erhalten im Thermalbereich vergünstigten Eintritt.

Die Anfahrt zur Therme Überlingen

Von der A81 aus Richtung Stuttgart und Singen die

Abfahrt Stockach nehmen und anschließend auf der A98 und der B31 in Richtung Lindau bis Überlingen fahren.

Von der A96 aus Richtung München und Lindau die Abfahrt Sigmarszell nehmen und anschließend auf der B31 Richtung Friedrichshafen / Stockach bis Überlingen fahren.

Mit der Bahn erreicht man Überlingen über die Strecke Singen-Radolfzell-Lindau mit einer stündlichen Verbindung. Vom Bahnhof Überlingen sind es etwa 20 Minuten durch die Innenstadt zur Therme. Einige Züge halten auch direkt an der Haltestelle Bahnhof Therme, von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß. Gäste mit einer bodo-Tageskarte erhalten eine Tageskarte für die Therme Überlingen zum 4-Stunden-Tarif.

Mit dem Bus erreicht man die Therme über die nebenan gelegene Haltestelle Überlingen Therme, oder von der Haltestelle Landungsplatz in etwa 10 Minuten zu Fuß. Gäste mit einer bodo-Tageskarte erhalten eine Tageskarte für die Therme Überlingen zum 4-Stunden-Tarif.

Mit dem Schiff gelangt man vom Überlinger Hafen in etwa 10 Minuten zu Fuß zur Therme. Neben der Weißen Flotte der Bodensee-Schifffahrtsbetriebe (BSB) steuern auch einige weitere private Anbieter Überlingen an. Einen Überblick über die verschiedenen Anbieter finden Sie hier.

Für die Anreise mit einem Wohnmobil empfiehlt sich der Reisemobilhafen in Überlingen in der Nähe des Krankenhauses. Unmittelbar in Thermennähe und in der Innenstadt gibt es keine Stellplätze für Wohnmobile, eine Durchfahrt durch die Altstadt ist nicht möglich.

Parken an der Therme Überlingen

In der unmittelbaren Umgebung der Therme stehen das Parkhaus Therme mit 189 Plätzen und 12 E-Auto-Ladepunkten, sowie der Parkplatz Therme mit etwa 50 Stellplätzen zur Verfügung.

Das Parkhaus West mit 299 Stellplätzen 8 E-Auto-Ladepunkten befindet sich in etwa 400 Metern Entfernung zur Therme.

Es gelten die Parkentgelte des Stadtwerks am See.

Gibt es einen Leihservice in der Therme Überlingen?

Ja, vor Ort können Bademäntel für 9 Euro und Saunatücher für 6 Euro ausgeliehen werden.

Stand: Juni 2022