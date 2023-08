„Meine Herren, heute müssen sie stark sein.“ Mit diesen Worten hat Veranstalter Reinhard Weigelt den zweiten Abend des Festivals „Kultur goes Salem College“ eröffnet. Angekündigt als Frauenabend, hat das Kölner Trio Sekt and the City auch dieses Mal seinen Weg an den Bodensee gefunden. Mit ihrem vierten und finalen Programm „Letzte Runde“ bringen Helena Marion Scholz, Ariane Baumgartner und Meike Gottschalk als Personaltrainerin Lena, Klavierlehrerin Kati und Schauspielerin Heike eine abwechslungsreiche Comedy-Revue auf die Bühne. Die drei Freundinnen freuen sich auf einen gemeinsamen All-inclusive-Urlaub in Puerto Rico, der ganz anders verläuft, als erhofft.

Einmal in der Karibik gelandet, ist dennoch genug Zeit, bei dem ein oder anderen Schnäpschen die mitgebrachten Koffer der Probleme auszupacken: Hausbau, Trennung, berufliche Veränderungen. In schlagfertigen Dialogen und eigenen Texten zu bekannten Melodien aus Pop, Rock und Musical beschäftigen sie sich selbstbewusst mit dem Altern, Körperbildern und Sexualität und therapieren sich quasi gegenseitig. Ist das Leben einer Frau mit 50 vorbei? Wie ersetzbar ist sie, wenn sie nicht mehr aussieht wie 20? Und kann sie noch mal einen Neustart wagen?

Auf ernste Fragen folgen humorvolle Antworten. Dabei können die drei Frauen vor allem mit ihrem gesanglichen Können und energiegeladenen Choreografien glänzen. Am Ende steht die Erkenntnis: „Jetzt geht‘s erst richtig los.“ Entgegen der Warnung Weigelts zu Beginn ist das Programm keineswegs nur auf weibliches Publikum ausgerichtet. Denn wenn es wie im letzten Lied, einer Art Hymne an die Frau, um den Gender Pay Gap und unbezahlte Sorgearbeit geht, sollten vielleicht gerade die Männer besonders gut hinhören.

Das Publikum honoriert den Einsatz der Künstlerinnen mit Lachen, Mitklatschen, Jubel und viel Applaus. Anschließend laden die Künstlerinnen an die Bar und lassen den Abend gemeinsam mit den Gästen ausklingen – stilecht mit einem Glas Sekt.