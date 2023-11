„Eine Ballade fürs Herz“ – so nennt die Sängerin Dina Regniet ihren eigens zum 1250-jährigen Stadtjubiläum komponierten Song, der im Kursaal mit großem Erfolg uraufgeführt wurde. Eine Liebeserklärung an ihre Stadt, gemeinsam getextet von ihr und ihrem Mann Stefan – mit warmer Stimme, Verve und Herzblut vorgetragen. Herzblut steckt auch in den sehr persönlichen Texten der acht Überlinger, die in der Schreibwerkstatt von Eva-Maria Bast anlässlich des Stadtjubiläums erarbeitet und im Kursaal vorgetragen wurden. Eva Schlötter outete sich als Tochter der bekannten Überlinger Frauenärztin Lili Walther und schreibt ebenso geistreich und humor- wie liebevoll über ihre Mutter und darüber, wie diese sich als alleinerziehende Ärztin, Schwäbin und Protestantin beherzt zu behaupteten wusste.

Hanna Thorey beschreibt ihren Schulweg, der sie Ende der 50er täglich von Goldbach in die Wiestorschule und wieder zurückführte. Norbert Wickbold erzählt von einem Traum, der ihn in einen Paradiesgarten führt, der von Hänselen, Schwertletänzern und freigiebigen Marktfrauen bevölkert ist, in dem es aber auch viele Umleitungen gibt. Jürgen Wemheuer sinniert als „fremder Schnuufer“ darüber, ob er sich jemals wird Überlinger nennen dürfen. Der gebürtige Bayer Stefan Regniet gesteht seine Begeisterung für Überlingen und das besondere Licht und die Farben des Sees und seiner Landschaft.

Weitere Texte von Manuela Klaas, Emily Daub und Brigitte Schulz und noch mal Eva Schlötter und Jürgen Wemheuer erfinden jeweils Figuren namens „Iburinga“. Sie machen auf ganz unterschiedliche Weise die Stadt zu einer Person, die durch die lange Geschichte hindurch die erstaunlichsten Dinge erlebt und auf ihre Bewohner wirkt. In ihrer Gesamtheit bildeten die Texte und der Song ein faszinierendes und anrührendes literarisch-musikalisches Kaleidoskop, das vom Publikum mit viel Applaus bedacht wurde.