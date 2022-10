Mit mehr als 1,3 Millionen Euro schlägt die Sanierung der östlichen Sandsteinmauer am Mantelhafen zu Buche. Diese ist zur Verkehrssicherung nach Untersuchungen des Tiefbauamts dringend erforderlich.

Damit haben sich die Kosten für diese Maßnahme gegenüber den ersten Schätzungen mehr als verdoppelt. Wobei sich der städtische Anteil lediglich zwischen 36 und 44 Prozent bewegt. Zuschüsse erwartet die Stadt aus dem Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“ und voraussichtlich von der Denkmalpflege.

Sandsteinmauer ist Kulturdenkmal

Der ganze Mantelhafen und dessen begrenzende Mauern sind als Bestandteil der gesamten Stadtbefestigung ein Kulturdenkmal und stehen unter Denkmalschutz. Insofern erstaunt es nicht, dass die Sandsteinmauer bis zu 1,40 Meter tief ist, wie geologische Untersuchungen im Vorfeld gezeigt haben.

Die Ostmauer des Mantelhafens ist Bestandteil der historischen Überlinger Stadtbefestigung und muss aus Sicherheitsgründen für 1,35 Millionen Euro saniert werden. | Bild: Hanspeter Walter

„Je mehr man untersucht, desto mehr stellt man fest, was alles schadhaft ist“, begründete Helmut Köberlein, Leiter der Abteilung Tiefbau, den Sanierungsaufwand.

Mauergefüge in Teilen stark zerrüttet

Bereits 2015 hatten Spezialtaucher den Fuß der Mauer in Augenschein genommen und dessen Standfestigkeit positiv bewertet. Mit Bauradaruntersuchungen ist inzwischen die Mauer selbst intensiv durchleuchtet worden. So konnten nicht nur große Flächen mit zerstörten Fugen und Fehlstellen des Mauerwerks dokumentiert werden. Die Untersuchung mit Bauradar zeigte zudem, dass das Mauergefüge in Teilbereichen stark zerrüttet ist.

„Die Innenschale der vermutlich dreischaligen Mauer weist große Hohlräume auf“, erklärt Helmut Köberlein. An anderen Stellen finden sich starke Ausbuchtungen, die abplatzen könnten. Auch im Fußbereich der Mauer seien die Fugen und Steine teils geschädigt und ausgeschwemmt. In Teilbereichen ist die Kopfabdeckung der Mauer zerstört.

Reparaturen beginnen im Frühjahr 2023

„Teilweise finden sich hier Reste von Zementputz, der an einer Sandsteinmauer nichts zu suchen hat“, war Niko Clauß von der Abteilung Tiefbau zuvor auf einige Details eingegangen. Bei der Sanierung kommt dagegen neben Ersatzsteinen nur historischer Kalkmörtel zum Einsatz.

Da dieses Material erst ab einer dauerhaften Lufttemperatur von wenigstens 5 Grad Celsius verarbeitet werden kann, beginnen die Arbeiten erst ab März 2023 und sollen binnen eines Jahres abgeschlossen werden. Später stehen eine Erneuerung des Schwimmstegs und ein Austausch der Dalben an.