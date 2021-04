Überlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Tests, Abstände, Zeitfenster: Hier gibt es viele Antworten rund um die Öffnung der Landesgartenschau

In Überlingen herrscht Verunsicherung wegen der erwarteten Besucherströme bei der Landesgartenschau, die am Freitag öffnet. In den sozialen Medien steht das LGS-Team unter Feuer. LGS-Chef Roland Leitner erklärt nun, was gegen eine Ausbreitung der Pandemie getan werde, und wann er den Einheimischen einen Besuch der Schau besonders empfehlen könne. Dazu zeigen wir aktuelle Fotos aus verschiedenen Bereichen der Gartenschau.