Mutmaßlich weil er am Steuer sein Mobiltelefon genutzt hat, schreibt die Polizei, habe ein 23-jähriger Autofahrer am frühen Dienstag gegen 3 Uhr Schaden einen Unfall verursacht. Der junge Fahrer geriet am Burgberg in der Langgasse nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Steinmauer und eine Laterne und kam in einem Gebüsch zum Stehen.

Durch die Wucht der Kollision wurde ein Findling gegen einen geparkten Wagen geschleudert, der ebenfalls beschädigt wurde. Der Personenwagen des mutmaßlichen Unfallverursachers musste vom Abschleppdienst auf einen Transporter aufgeladen und abtransportiert werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polize auf rund 13 000 Euro. Den 23-Jährigen erwarten nun ein gehöriges Bußgeld, schreiben die ermittelnden Beamten weiter, dazu Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.