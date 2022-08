Der Kriminalpolizei Friedrichshafen ist es am Freitagnachmittag in Überlingen gelungen, zwei mutmaßliche Telefonbetrüger im Alter von 23 und 22 Jahren festzunehmen. Mitte der vergangenen Woche waren erneut zahlreiche Bürger von sogenannten falschen Polizeibeamten am Telefon belästigt worden, wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Ravensburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären.

Die Betrüger gaben vor, dass eine Einbrecherbande gefasst worden sei und man vorhandenes Bargeld und Wertsachen zur Sicherung an die Polizei übergeben solle, sowie, dass Bankangestellte angeblich Falschgeld ausgehändigt hätten und dieses nun zur Überprüfung an die Polizei übergeben werden müsse. Bei einer durch die Kriminalpolizei fingierten Übergabe nahmen zivile Ermittler zwei Tatverdächtige, einen 23-jährigen Abholer und dessen mutmaßlichen Begleiter, vorläufig fest.

23-Jähriger kommt in Untersuchungshaft

Der 23-jährige Hauptverdächtige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Tatvorwurf lautet auf einen besonders schweren Fall des versuchten Betruges. Im Anschluss an die Haftbefehlseröffnung wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Inwieweit sein 22-jähriger Begleiter in die Tat involviert war, ist aktuell noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, berichten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium.