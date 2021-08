„Nein“, sagt Indra von Gersdorff, die seit einem Jahr das Tierheim in Überlingen leitet. „Ganz so schlimm ist es nicht.“ Die Vermittlung von Tieren sei in den zurückliegenden Monaten durchweg sehr gut gewesen. Caroline Meer, seit Juli neue Vorsitzende des Tierschutzvereins Überlingen und Umgebung, fügt an: „Man muss aber ehrlich sagen: Die ersten Corona-Tiere sind zurückgekommen.“ Es halte sich in Überlingen aber „tatsächlich sehr im Grenzen“ mit der Rückgabe von Tieren. Überlingen werde nicht in dem Ausmaß getroffen wie andere größere Tierheime in jüngster Zeit.

Tiervermittlung erst nach ausführlichem Gespräch

Das Team im Überlinger Team hat sehr darauf geachtet, die Tiere nicht „corona-like“ herauszugeben. „Wir haben uns viel Zeit für Gespräche genommen, damit die Leute sich das Tier nicht ad hoc anschaffen“, sagt von Gersdorff. Man habe genau aufgeklärt, dass es ein Leben nach Corona geben werde und es auch dann zeitintensiv sei, ein Tier zu halten, wenn man nicht mehr im Home Office arbeite. „Es ist ja unser Job, die Tiere so zu vermitteln, dass sie nicht mehr zurückgegeben werden. Da gucken wir genau und nehmen wir uns richtig viel Zeit.“

Das Tierheim Seit rund vier Jahrzehnten steht das Tierheim des Tierschutzvereins Überlingen und Umgebung in der Nähe von Hödingen. Die Leitung hat seit 2020 Indra von Gersdorff, ihr Stellvertreter ist Michael Vaizey. Caroline Meer aus Überlingen ist geschäftsführende Vorsitzende des Vereins, ihr Stellvertreter ist Oliver Wenk. Kassiererin ist Regina Röder. Die 157 Vereinsmitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von mindestens 30 Euro. Darüber hinaus ist das Tierheim auf Geldspenden, aber auch auf Sachspenden und ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Für Tiere, die aus verschiedenen Gründen nicht vermittelbar sind, kann eine Patenschaft übernommen werden. Geöffnet hat das Tierheim dienstags, mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr. Zurzeit ist vor dem Besuch eine telefonische Anmeldung erforderlich unter 0 75 51/6 38 17. Auch per E-Mail an tierheim-ueberlingen@posteo.de ist das Tierheim erreichbar. www.tierheim-ueberlingen.de

„Rückläufer“ wurden leichtfertig im Internet angeschafft

Indra von Gersdorff sagt, dass bislang kein Tier zurückgekommen sei, welches das Tierheim selbst vermittelt habe. „Aber wir haben Rückläufer, die leichtfertig im Internet angeschafft wurden, weil die Leute ganz viel Zeit hatten.“ Das sei jetzt oft nicht mehr der Fall. „Jetzt merken sie: Der Hund bellt, wenn ich nicht da bin und ich kriege Ärger mit meinem Vermieter“, sagt von Gersdorff. Das Halten von Tieren sei zeitaufwändig, wie manche Tierhalter zu spät merken. Wer Interessen an einem Tier aus dem Tierheim Überlingen hat, muss sich nach wie vor telefonisch anmelden. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagt Caronline Meer.

Viele kleine Katzen, mitunter erst fünf Wochen alt, warten auf ein neues Zuhause. | Bild: Kleinstück, Holger

Während der monatelangen Schließung blieb viel Arbeit am Team hängen

Während der monatelangen coronabedingten Schließung des Heimes habe man viele Arbeiten zusätzlich übernehmen müssen. „Das war für uns als Kleintierheim extrem schwierig. Wir waren im Prinzip rund um die Uhr hier. Es war schon ein massiver Einschnitt für uns“, sagt Gersdorff. „Wäre jemand an Corona erkrankt, dann wäre alles hier flachgefallen.“ Unterstützt werden Indra von Gersdorff und Caroline Meer von Pfleger Michael Vaizey und einer 450-Euro-Kraft. Ab Oktober kommt eine weitere Halbtagskraft hinzu, weitere Unterstützung ist jedoch angefragt. „Dann wären wir perfekt aufgestellt“, sagte die Tierheimleiterin. Zwar entfalle viel Arbeit auf Hygiene und Putzen. „Wir haben uns aber wirklich zur Prämisse gemacht: Das Tier steht an erster Stelle.“ Doch das könne man nicht, wenn Personal fehle.

Bei Katzen ist derzeit eine Art Aufnahmestopp verhängt, das Tierheim ist voll. Die Tiere müssen auf die Warteliste gesetzt werden. | Bild: Kleinstück, Holger

Im Lockdown kamen viele Menschen als Gassigeher

Corona hatte für das Tierheim aber nicht nur negative, sondern durchaus auch positive Seiten. „Wir hatten wirklich viele Gassigeher, die sehr regelmäßig und zuverlässig gekommen sind, um sich um unsere Hunde zu kümmern“, sagt Caroline Meer. Das sei mittlerweile aber wieder vorbei, die Menschen müssten wieder arbeiten, weshalb man derzeit auf der Suche nach Gassigehern ist. „Möglichst aber keine Kinder, für die haben wir andere Aufgaben“, macht von Gersdorff klar.

„Es ist ja unser Job, die Tiere so zu vermitteln, dass sie nicht mehr zurückgegeben werden. Da gucken wir genau und nehmen uns richtig viel Zeit“, sagt Indra von Gersdorff (rechts), hier mit Hector. | Bild: Kleinstück, Holger

Augenblicklich ist man im Tierheim mit Umbauarbeiten beschäftigt. Dringend wird eine neue Quarantänemöglichkeit für Katzen benötigt. Außerdem ist das Dach des Hauses stellenweise undicht. Künftig will das Tierheim mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben, geplant sind ein Stand auf dem Wochenmarkt und eine Jugendgruppe, ein Sommerfest und ein Tag der offenen Tür – sofern es Corona zulässt.

Einrichtung ist auf Geld- und Sachspenden sowie Patenschaften angewiesen

Nach wie vor ist das Tierheim auf Spenden angewiesen, nicht nur auf Futterspenden, sondern auch auf finanzielle Unterstützung. Auch Patenschaften mit einem fixen monatlichen Betrag sind gern gesehen. „Nur damit lassen sich unsere geplanten Umbauten finanzieren“, sagt Caronline Meer. Ein Wunsch für die Zukunft? Indra von Gersdorff sagt: „Es soll ein schönes Heim für Tiere werden.“

Conny Kreidler ist ehrenamtlich als Übungsleiterin bei den Hundesportfreunden Salem aktiv. | Bild: privat

Hundesportfreunde Salem: „Die Nachfragen nach Kursen war sehr groß“

Tierheilpraktikerin Conny Kreidler aus Immenstaad-Kippenhausen ist Übungsleiterin bei den Hundesportfreunden Salem.

Kommen seit Corona eigentlich mehr Leute bei Ihnen vorbei?

Ja, definitiv. Die Nachfrage war sehr groß. Aber wegen der Corona-Einschränkungen konnten wir kaum trainieren. Wir hätten der gestiegenen Nachfrage aber auch gar nicht gerecht werden können, weil wir gar nicht so viele freie Trainingsplätze haben. Wir hätten das Doppelte bis Dreifache an Stunden ableisten müssen.

Wie sieht es mit den Kursen aus, die Sie für Hunde anbieten?

Unsere Welpenkurse waren sehr gefragt. Es kamen aber auch viele Quereinsteiger vorbei, die beispielsweise einen Hund aus dem Ausland geholt und übernommen haben, der schon älter war. Wir bieten auch Junghundekurse und Erziehungskurse an. Wir wären im Prinzip vollkommen überlastet gewesen, wenn wir alle Interessenten angenommen hätten. Wir arbeiten schließlich alle ehrenamtlich, müssen uns pro Hund 15 bis 20 Minuten Zeit nehmen. Wir können nicht einfach unbegrenzt Stunden geben.

Was raten Sie unerfahrenen Neuhundebesitzern?

Wenn sie sich wirklich Hunde anschaffen wollen, sollten sie sich sehr gut informieren, was man denn eigentlich beachten muss, wenn man sich einen Hund zulegt. Hat man überhaupt die Zeit, die Kraft und die Muse, sich um den Hund zu kümmern? Er ist ein Lebewesen, der nicht so nebenbei läuft. Wichtig ist auch, auf die Herkunft des Tieres zu achten. Auf gar keinen Fall aus dem Welpenhandel kaufen, das ist ganz, ganz wichtig. Bei Hunden aus dem Ausland auch auf die tierärztlichen Voruntersuchungen schauen.