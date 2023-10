Ein bislang unbekannter Täter hat nach Polizeiangaben am frühen Freitagmorgen kurz nach 0.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Münsterstraße ein Fahrrad gestohlen. Als er zusammen mit zwei Begleitern und dem Rad kurze Zeit später am Landungsplatz in ein Taxi steigen wollte, schöpfte der Fahrer Verdacht und verweigerte die Mitnahme. Daraufhin flüchtete das Trio mitsamt Rad in Richtung Hafenstraße.

Beschreibung der Täter

Die Tatverdächtigen sollen alle etwa 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein, rund 25 Jahre alt und mit dunklen Jogginganzügen bekleidet. Zwei der Männer trugen farbige Mützen, einer hatte blonde, lockige Haare. Beim Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke „Focus“ in Schwarz und Silber, mit dünnen Rennradreifen, roten Pedalen sowie einem Sattel mit einem roten Streifen. Personen, die Hinweise zur Identität der drei Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551 8040 zu melden.