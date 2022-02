Überlingen vor 10 Stunden

Tauschhandel mit Schweizer Investor: Stadt bietet Grundstück an der Rauensteinstraße und will dafür den „Löwen“

Die Stadt Überlingen bietet der Schweizer Investorengruppe BG Business ein Grundstück in edler Lage an, um dafür das „Löwen“-Areal in Deisendorf zu bekommen. Für diesen Deal herrschte bisher Geheimhaltung, dem SÜDKURIER liegen nun aber interessante Details vor.