Einen Taufgottesdienst feierten die evangelischen Kirchengemeinden Überlingen, Owingen und Uhldingen-Mühlhofen am Seeufer in den Villengärten. Kein schlechter Platz an diesem heißen Sonntag. „Getauft werden wir in die Welt hinein – in die Hitze und in die Kälte“, schickte Uhldingens Pfarrer Thomas Weber vorweg. So spiegle der Taufgottesdienst im Freien zugleich das Gottvertrauen wider.

„Christen sollen bessere Menschen sein“, zitierte Dekanin Regine Klusmann bei ihrem Predigtimpuls einen Zeitgenossen. „Wie cool wäre das denn, wenn die Taufe uns immun machen würde gegen das Böse.“ Doch so einfach sei es leider nicht. „Das Böse macht uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung.“ Wie Christen dagegen halten können, demonstrierte Klusmann mit Diakon Ortwin Engel-Klemm und Pfarrer Michael Schauber an einem gefalteten Papierschiff, das sie verteilten und dessen Schicksal nach einer Havarie zum Guten wendet, das zu einem schützenden Kleid wird, aus dem am Ende das Kreuz Christi wird. Als „Boot im Meer der Zeit“ könnten sich getaufte Christen auf ihren Glauben verlassen und auch manchen Sturm überstehen.

Es musizierten zum Taufgottesdienst Kantorin Stefanie Jürgens, Magdalena Stoll und Vincent Jürgens.