Uhldingen-Mühlhofen – Am Samstag, 19. November, gibt es im Restaurant Sofra im Uhldinger Hof in der Bahnhofstraße 24 in Oberuhldingen ein kulinarisches Feuerwerk zum Minimalpreis. „Wir wollen unsere original türkische Küche vorstellen und laden alle Interessierten herzlich ein, die Vielfalt zu probieren“, erklärt Inhaber Ahmet Celik. „Wir haben in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt unser Konzept realisiert. Nun ist mit einem Spezialkoch aus der Türkei der vorerst letzte Mosaikstein zusammengefügt.“

Die bisherige Küchencrew werde dadurch ergänzt. Ab sofort gibt es im Restaurant Sofra eine noch umfangreichere Auswahl an hochwertigen türkischen Speisen. „Unser Team ist jetzt komplett“, betont Ahmet Celik. „Wir haben jetzt eine noch größere Auswahl an speziellen Gerichten aus verschiedenen Regionen in der Türkei.“ Mit dabei ist unter anderem Köfte mit Sama, die so zubereitet wird wie in der Schwarzmeer-Region. Zudem gibt es Lammspieß aus Adana sowie Manti aus Kayseri. Beim Einkaufen achte man auf regionale Produkte, betont der Inhaber. Lediglich die speziellen Zutaten, die es hier gar nicht gebe, würden in Spezialshops bestellt.

Abwechslungsreiche Küche

Die Gerichte stehen ab sofort, aber vor allem auch am Tasting Day, am Freitag, 19. November, auf der Speisekarte. „Wir wollen zeigen, wie abwechslungsreich die türkische Küche ist“, sagt Ahmet Celik. „Außerdem wollen wir den Uhldinger Hof wieder beleben.“

Beim Tasting Day gebe es zwei Essenszeiten. „Die eine geht von 17 bis 19.30 Uhr, die andere von 19.30 Uhr bis zum Ende“, erklärt der Inhaber. „Bei den kalten Vorspeisen ist unter anderem Meze dabei, das man mit anderen Spezialtäten am Büffet probieren kann. Warme Speisen gibt es à la carte.“ Mit dabei seien sehr viele verschiedene Dips. Der Abend sei zwar nicht kostenlos, so Ahmet Celik. Aber: „Wir berechnen dabei fast den Selbstkostenpreis“.

Tasting Day