Mit mehreren hochwertigen Damenjacken flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Modehaus in Überlingen. Eine der Jacken verloren sie im Eingangsbereich. Die Polizei war schnell zur Stelle, traf die Täter aber nicht mehr an.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in ein Modehaus in der Franziskanerstraße in Überlingen eingebrochen. Gegen 2.50 Uhr hebelten die Täter die Haupteingangstür zum Modehaus auf, gingen gezielt in das Untergeschoss und stahlen