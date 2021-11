Überlingen vor 3 Stunden

Täter bleiben bei ihren Einbruchsversuchen erfolglos

Sowohl bei einem Schmuckgeschäft an der Münsterstraße wie auch bei einer Bäckereifiliale an der Wiestorstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag versucht einzubrechen, teilt die Polizei mit.