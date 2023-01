Nach einer Yogastunde vor der Surfschule Bodensee in Überlingen wurde es am 11. September 2022 um exakt 16.21 Uhr richtig laut. 305 Teilnehmer an der Yogastunde auf dem SUP haben etwas geschafft, was zwischendurch kaum noch für möglich gehalten wurde: Sie haben einen neuen Weltrekord im Yoga auf dem Stand-Up-Paddle (SUP)-Board aufgestellt.

Raphaela Schäufele bei der Yogastunde beim SUP-Yoga-Weltrekord. | Bild: Reiner Jäckle

Der Weltrekordversuch war offiziell von Raphaela Schäufele von der Yoga Shala Bodensee aus Überlingen bei Guinness in England angemeldet worden. „Wir mussten jede Menge Voraussetzungen erfüllen“, erzählt sie. „Es musste alles gefilmt, jeder Teilnehmer mehrfach gezählt und insgesamt zehn Beweisführer bestimmt werden, die danach auch noch alles beglaubigen mussten.“

Die Bestmarke stand bei 298 SUP-Yogi. Die sollte übertroffen werden. Sechs Rettungsboote kreisten bereits seit fast eine Stunde auf dem Bodensee, bis der Startschuss zur Yogastunde mit etwas Verspätung fiel. „Ich musste im Vorfeld alle Übungen einreichen“, erzählt die Yoga-Lehrerin. „Außerdem benötigten wir ein gut hörbares Start- und Schluss-Signal.“ Nach dem Versuch mussten dann noch Luftbilder organisiert und alles eingesendet werden.

So sah der neue Weltrekord im SUP-Yoga am 11. September 2022 in Überlingen vor dem Ostbad aus: Insgesamt wurden 305 SUP-Bretter gezählt, auf denen noch mehr Teilnehmer eine halbe Stunde lang eine Yoga-Stunde unter der Anleitung von Yogalehrerin Raphaela Schäufele absolvierten. Jetzt ist der Weltrekord offiziell von Guinness bestätigt worden. | Bild: Reiner Jäckle

Dann begann das große Warten. Woche um Woche verstrich, ohne dass eine Nachricht aus England kam. Kurz nach dem Jahreswechsel war es dann soweit: „Ich war mit meinem Hund nach einer Yogastunde tatsächlich im Ostbad spazieren, als die WhatsApp-Nachricht von meinem Kollegen kam, der den Kontakt mit Guinness hatte“, erzählt Raphaela Schäufele. „Er schrieb ganz trocken: Du hast den Weltrekord.“

Friedrichshafen Sie erobern den Bodensee auf Brettern: Immer mehr Menschen sind mit dem SUP auf dem Wasser unterwegs Das könnte Sie auch interessieren

Raphaela Schäufele war erleichtert, ließ einen kleinen Jubelschrei los und informierte Freunde und Familie. „Ich war unglaublich erleichtert, weil es echt extrem streng geprüft wurde“, so die neue Weltrekordhalterin. Ob das Ganze auch im berühmten Buch stehen wird, weiß sie noch nicht. „Ich denke, dass wir durch die unfassbar genialen Bild doch gute Chancen haben“, sagt Raphaela Schäufele schmunzelnd.