Welche Bodenseegemeinde verfügt schon über einen sechs Hektar großen Uferpark direkt am Wasser? Zu dem traumhaften Gelände, entstanden zur Landesgartenschau 2021, gehört auch ein Veranstaltungsbereich für bis zu 4000 Besucher. Hier hat von Mittwoch, 5. Juli, bis Samstag, 8. Juli, das neue Sound Beach Festival Premiere.

Jeder Tag steht hier unter einem anderen Beach-Motto: Los geht es mit dem Show Beach, der die Soulband Acoustic Affair sowie Magie und Artistik präsentiert (5. Juli). Am Folgetag geht es weiter mit dem Classic Beach, zu hören sein wird das Kammerensemble der Südwestdeutschen Philharmonie (6. Juli). Am dritten Abend erwartet die Fans Soul Beach (7. Juli) mit der Formation Soul Kitchen. Zum Schluss ist Stimmung pur angesagt beim Schlager Beach mit der der Schlagerband Papi‘s Pumpels (8. Juli).

Platz für bis zu 4000 Besucher Das Beach Sound Festival sei überall „positiv aufgenommen worden“, betont Markus Nothhelfer, der Organisator des Festivals. Der Veranstaltungsbereich in der Mitte des Uferparks ist eigens für derlei Events ausgelegt und könnte zwischen 3500 und 4000 Besuchern Platz bieten. „Die Bühne ist bewusst nach Westen in Richtung Goldbach orientiert“, erklärt Nothhelfer. Dabei habe man sich auch mit der Uferpark-Gastronomie abgestimmt und pflege ein gutes Nebeneinander. Das Sound Beach Festival hat auch eine eigene Homepage eingerichtet.

Die Vorstellung des neuen Festivals: „Ich finde die Idee prickelnd“, sagt Oberbürgermeister Jan Zeitler (vorne) und freut sich schon jetzt mit den Veranstaltern des Sound Beach Festivals und deren Partnern. Von links Jürgen Jankowiak und Meike Keller von der Überlingen Marketing und Tourismus (ÜMT) mit den Veranstaltern Jens Neumann und Markus Nothhelfer. | Bild: Hanspeter Walter

Die Tickets für alle Veranstaltungen gibt es online bei Reservix, aber auch bei der Tourist-Information am Landungsplatz. Der Vorverkauf läuft schon seit Wochen sehr gut, berichtet Veranstalter Markus Nothhelfer. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Programms waren Ende Mai schon binnen kurzer Zeit 400 Karten für Papi‘s Pumpels verkauft. „Es gab Fans, die haben gleich 30 Karten auf einmal geordert“, sagt Nothhelfer.

VIP-Eintritt beinhaltet Freigetränke und Häppchen

Topas gehört zu den international erfolgreichsten deutschen Zauberkünstlern und wurde bereits zweimal zum Weltmeister der Illusionen gekürt. Er ist der Star des Show Beach zum Auftakt des Festivals am 5. Juli. | Bild: Alfredo Matos

Ein Abend voller Magie, Show und Musik

Wiener Klänge mit der Südwestdeutschen Philharmonie

Die Band Soul Kitchen aus München präsentiert am 7. Juli klassischen Soul und modernen Pop. | Bild: soul kitchen

Ein Abend mit klassischer Soulmusik und modernem Pop

Überregional bekannt und festivalerfahren: Seit über einem Jahrzehnt begeistern der Papi und seine acht Pumpels ihr Publikum. Egal ob bei den unzähligen Konzerten quer durch die Republik, bei Special-Events wie den legendären Schlagerbooten auf dem Bodensee oder bei vielen Fernsehauftritten. | Bild: Papi's Pumpels

Das Highlight: Der SÜDKURIER öffnet Türen zu Treffen mit Papi‘s Pumpels

