Er war einer jener Tennis-Profis, die mit Boris Becker und anderen Spitzenspielerin wie Michael Stich oder Charly Steeb für die größten Mannschaftserfolge der deutschen Tennisgeschichte sorgten. Der 57-jährige ist dieses Jahr Gast der Überlingen Open und bereit, dort SÜDKURIER-Lesern Trainingsstunden zu geben. Im Vorfeld des Turniers spricht Patrik Kühnen, der am Donnerstag, 17. August, im Rahmen des Turniers sein neues Buch vorstellt, im Interview über Tennis, das Buch und seine größten Siege.

Herr Kühnen, Sie stellen am Donnerstag, 17. August, im Rahmen der Überlingen Open Ihr Buch „Enjoy Your Game“ vor, das sie mit Felix Grewe gemeinsam geschrieben haben. Um was geht es da?

Es ist ein Schmökerwerk voller Inspirationen und Impulse, die das Tennisspiel und sogar den Rest des Lebens leichter und schöner machen. Es ist ein bunter Mix aus Humor und Tiefgang, persönlichen Anekdoten, Geschichten zum Schmunzeln, Fragen zum Reflektieren und Übungen zum Ausprobieren. Das Buch ist für alle, die diesen Sport lieben und ihn noch mehr genießen wollen.

München Emotionaler Boris Becker spricht über britische Haft: Lebensgefahr und neue Freunde Das könnte Sie auch interessieren

Trainerstunde mit Patrik Kühnen gewinnen Der SÜDKURIER verlost für drei Leser eine exklusives Trainingsstunde mit Patrik Kühnen. Diese findet am Freitag, 18. August, um 10 Uhr beim TC Altbirnau statt. Mitzubringen sind Tennisausrüstung und vor allem gute Laune. Es wäre nicht schlecht, wenn die Teilnehmer schon einmal Tennis gespielt haben. Die Bewerbungen sollten bis Montag, 14. August, 20 Uhr, eingegangen sein. Insgesamt stehen drei Plätze zur Verfügung. Wer gewinnen möchte, kann sich im Internet bewerben.

Wie ist das Buch entstanden?

Das war eine tolle Reise, die etwa zwei Jahre lang dauerte. Das Besondere daran ist, dass es gemeinsam von mir als ehemaliger Profi-Spieler und Felix Grewe, einem leidenschaftlichen Freizeit- und Hobbyspieler geschrieben wurde. Es passt in jede Tennistasche und man muss es keinesfalls von Kapitel zu Kapitel lesen.

Überlingen Überlingen Open überzeugen mit hochkarätigem Tennissport und großen Namen auf und neben dem Platz Das könnte Sie auch interessieren

Was erwartet die Gäste, die zu der Lesung kommen?

Ich hoffe, einen unterhaltsamen, abwechslungsreichen und lehrreichen Abend. Es ist eine Mischung aus Lesung, Vortrag, Erklärungen und Fragestunde. Ich freue mich auf einen gemeinsamen Austausch, selbstverständlich gerne mit Fragen zum Diskutieren (lacht).

Sie haben mal gesagt, dass Tennis Ihr Leben sei. Gilt das heute auch noch?

Aber natürlich. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass sich auch heute noch beruflich und auch in meiner Freizeit alles um die gelbe Filzkugel dreht, wenn auch in ganz verschiedenen Aufgaben. Außerdem muss ich sagen, dass ich heute fast noch lieber Tennis spiele als zu meiner Profizeit. Die Liebe zum Tennis ist nach wie vor riesig.

Zur Person Patrik Kühnen (57) war von 1985 bis 1996 Tennisprofi und hat in dieser Zeit drei Mal den Davis Cup und zwei Mal den World Team Cup an der Seite von Boris Becker und Michael Stich gewonnen. Sein größter Erfolg im Einzel war das Erreichen des Viertelfinales in Wimbledon 1988. 1998 begann Patrik Kühnen als TV-Experte beim Sender Sky. Als Davis-Cup-Kapitän führte er die deutsche Mannschaft von 2003 bis 2012 und betreute Spieler wie Tommy Haas, Rainer Schüttler und Nicolas Kiefer bei den Olympischen Spielen, im Davis Cup und dem World Team Cup. Seit 2008 ist er Turnierdirektor der BMW Open in München. Im April 2023 erschien sein erstes Buch „Enjoy Your Game“, das er mit Florian Grewe schrieb. Am Donnerstag, 17. August, kommt Patrik Kühnen zu den Überlingen Open und stellt es um 19 Uhr auf der Tennisanlage des TC Altbirnau vor.

Nach dem Davis Cup Finale 1989 in Stuttgart präsentiert sich die siegreiche deutsche Mannschaft (von links): Patrik Kühnen, Boris Becker, Eric Jelen, Carl Uwe „Charly“ Steeb und Teamchef Niki Pilic. | Bild: Archivbild: imago sportfotodienst

Sie sind Coach, Turnierdirektor, Tennisexperte im Fernsehen, Keynote Speaker und Markenbotschafter. Wie bekommen Sie das alles in einen Tag?

(lacht) Das wäre schwierig, wenn ich alles an einem Tag machen müsste. Meine Tätigkeiten sind tatsächlich ein buntes Portfolio. Allerdings sind sie sehr gut zu verbinden, weil jede Aufgabe seine Zeit hat – und ihren eigenen Reiz, der ganz unterschiedlich ist.

Überlingen Überlingen Open bleiben beim TC Altbirnau Das könnte Sie auch interessieren

Die Überlingen Open haben sich nicht nur beim Deutschen Tennis Bund als attraktives World-Tour-Turnier einen Namen erarbeitet. Auf was freuen Sie sich besonders, wenn Sie an den Bodensee kommen?

Ich habe schon gehört, dass es vor allem jede Menge sehr interessierte Zuschauer gibt. Solche Turniere sind vor allem für den Nachwuchs sehr wichtig als Plattform und Motivation. Wir könnten in Deutschland viel mehr solcher Turniere gebrauchen. Überlingen beweist, dass diese Kategorie regional absolut funktionieren kann. Allerdings lebt es vom Einsatz der Organisation und den Helfern – und genau das passt bei Überlingen Open ganz offensichtlich.

Wie gut kennen Sie die Bodenseeregion?

Ganz ehrlich: Ich war ganz selten dort. Ich kann mich aber noch sehr gut an das „Waterford Crystal Young Masters“ in Friedrichshafen erinnern. Das war ein sehr hochkarätig besetztes U21-Turnier. Das muss Ende der 1980er-Jahre gewesen sein. Da waren Boris Becker, Jonas Svensson, Charly Steeb, Thomas Muster und viele mehr dabei.

Kein deutscher Spieler hat so oft wie Sie den Davis Cup gewonnen. Sie haben gemeinsam mit Boris Becker Doppel gespielt und mit ihm sogar zwei ATP-Turniersiege geholt. Wie intensiv verfolgen Sie seinen Weg nach der aktiven Karriere?

Wir sind immer noch eng befreundet und telefonieren immer wieder mal. Natürlich läuft man sich auch hin und wieder über den Weg – erst neulich bei den French Open, bei denen Boris als TV-Experte im Einsatz war. Dann ist es immer sehr schnell so wie früher. Auch mit Michael Stich, mit dem ich unseren Sky-Podcast „Maddog & Wingman“ produziere, habe ich engen Kontakt und eine tolle Freundschaft.

Markdorf Darum weilte „Bumm-Bumm-Boris“ Becker 1987 für mehrere Tage im Markdorfer Hotel Bischofsschloss Das könnte Sie auch interessieren

Sie waren knapp zehn Jahre Teamkapitän der deutschen Davis-Cup-Mannschaft und kennen das deutsche Tennis sehr gut. Wie sehr hat sich das Tennis zu Ihrer aktiven Zeit verändert?

Es hat sich vieles geändert. Das Spiel ist athletischer geworden, das Material hat sich enorm geändert und dadurch auch viel schneller geworden. Zwischenzeitlich war es so, dass viele Spieler sehr ähnlich agiert haben. Mittlerweile wird es durch junge Spieler wie Carlos Alcaraz, Holger Rune und Jannik Sinner wieder viel abwechslungsreicher. Aber auch das Drumherum hat sich alleine durch die Sozialen Medien extrem geändert.

Im Jahr 1993 gewann das deutsche Daviscup-Team zum dritten Mal nach 1988 und 1989 den wichtigsten Mannschafts-Wettbewerb der Tennis-Szene. Hier präsentieren Teamchef Niki Pilic (hinten Mitte) und seine Spieler die Trophäe, die sie in der Düsseldorfer Messehalle gegen Australien holten. ATP-Weltmeister Michael Stich (vorn Mitte) gewann beide Einzel und mit Partner Patrik Kühnen (hinten rechts) auch das Doppel. Marc-Kevin Goellner (hinten links) holte den vierten Punkt. Im Finale nicht im Einsatz waren Karl-Uwe Steeb (vorn rechts) und Bernd Karbacher (vorn links). | Bild: Archivbild: dpa

Als Sie 1988 Jimmy Connors in Wimbledon besiegten und dadurch ins Viertelfinale einzogen, haben Sie gesagt, dass dies der größte Sieg Ihres Lebens war. Sehen Sie das heute auch noch so?

Was die Spiele im Einzel angeht, auf jeden Fall. Allerdings sind die drei Erfolge im Davis Cup sicher höher einzustufen. Das war viel emotionaler. Man trainiert zusammen, kämpft zusammen und feiert danach natürlich auch zusammen. Mein bestes Tennis habe ich immer in Mannschaftswettbewerben gespielt. Und der Teamplayer bin ich bis heute – das gilt auch für meine Arbeit bei Sky als Experte, aber auch als Turnierdirektor in München.

Gibt es noch Träume von Patrik Kühnen, die er unbedingt realisieren möchte?

Klar: Noch einmal auf dem Center Court in Wimbledon Bälle schlagen.