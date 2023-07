Einmal im Jahr wird in Überlingen ein riesiger Sandkasten aufgebaut. So jedenfalls nennt es liebevoll der Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing. 220 Tonnen Sand, zwei Tribünen und jede Menge weitere Zutaten verwandeln auch dieses Jahr den Landungsplatz wieder vom 1. bis 6. August in eine Beach-Arena. Hauptsponsor ist die Sparkasse Bodensee, die den Beach Days ihren Namen gibt. Es wird Wettkämpfe in den Disziplinen Beachbasketball, Beachsoccer, Beachhandball und Beachvolleyball geben. Sportlicher Höhepunkt ist der nach Sponsor Klöber benannte Beach Cup am Wochenende, die baden-württembergischen Meisterschaften im Beachvolleyball.

Das Besondere an den Beach Days ist aber, dass alle mit dabei sein können, denn es gibt nicht nur Spitzensport, denn es werden unter anderem die Stadtmeister im Beachsoccer (Mittwoch) und im Beachvolleyball (Freitag) ermittelt. Natürlich wird es auch dieses Jahr wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm geben.

SÜDKURIER-Leser spielen mit Profis

Und der SÜDKURIER hat ein ganz besonderes Schmankerl, denn sieben Leser haben die Möglichkeit, gemeinsam mit Volleyball-Profis auf dem Center Court zu spielen.

Am Freitagabend, während des Beachvolleyball Cups, der Stadtmeisterschaft, die im Quattro-Mixed-Modus ausgetragen wird, gibt es am Abend ein Einlagespiel mit Profis des VfB Friedrichshafen. Wir bringen vier Leser auf das Spielfeld, die mit den Stars spielen dürfen. Dabei ist wichtig: Sie spielen mit den Profis, nicht gegen sie.

Weltklassespielerin Julia Sude mit dabei

Ein weiteres Highlight steht am Sonntag an, denn auch da gibt es ein Einlagespiel mit der lokalen Prominenz. Dieses Jahr kommt da absolute Weltklasse dazu, denn Beachvolleyball-Profi Julia Sude wird mit dabei sein. Drei SÜDKURIER-Leser haben die Chance, einmal mit einer Olympiateilnehmerin und mehrfachen deutschen Meisterin im Sand Volleyball zu spielen.

Dass Julia Sude in Überlingen dabei sein wird, ist dem Namensgeber der Landesmeisterschaft im Beachvolleyball, Büroausstatter Klöber aus Owingen, zu verdanken, denn Julia Sude ist dort seit Kurzem Markenbotschafterin.

Und so sind Sie als SÜDKURIER-Leser mit dabei

Der SÜDKURIER verlost für Freitagabend vier Plätze für das Spiel mit den Bundesliga-Volleyballern des VfB Friedrichshafen sowie am Sonntagmittag drei Plätze für das Einlagespiel unter anderem mit der mehrfachen deutschen Meisterin sowie EM-Dritten und Olympiateilnehmerin Julia Sude. Wer mit dabei sein möchte, kann sich im Internet bis zum 30. Juli für einen der Plätze bewerben bei der SÜDKURIER-Internetseite ‚Fit und gesund am See‘.

Julia Sude fast den ganzen Sonntag präsent

Auch wenn es sportlich gerade nicht so gut laufe, freut sich Marketing-Leiter Dirk Hindenberg von Klöber umso mehr, dass die Spitzen-Beachvolleyballerin bei den Beach Days in Überlingen mit dabei sein wird – und ihr Können mit SÜDKURIER-Lesern im Sand zeigen wird. „Sie wird aber nicht nur zum Spiel da sein“, betont Hindenberg. „Julia nimmt sich richtig Zeit und wird am Sonntag fast den ganzen Tag da sein.“ Natürlich gebe es dann auch die Möglichkeit für Autogramme und Selfies.