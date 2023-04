Wer am kommenden Freitag immer noch auf dem Sofa sitzt, ist selbst schuld. Denn nach mehrjähriger Pause gibt es wieder eine Musiknacht in Überlingen. Dieses Mal mit neuem Konzept und dem Motto „Überlingen tanzt!“. Elf DJs sorgen am Freitagabend an elf Locations für Musik und Stimmung. „Das Programm spricht alle Generationen gleichermaßen an. Da ist für jeden etwas dabei“, sagt Organisator Christian Biehler von Nighttain.

Veranstaltung eigentlich für 2020 geplant

Sein Konzept, DJs statt Bands auftreten zu lassen, wollte er erstmals 2020 in Überlingen umsetzen. Dann kam Corona. „Die Plakate und Flyer waren gedruckt. Dann mussten wir kurzfristig alles absagen“, erinnert sich Christian Biehler. Für den neuen Versuch habe er etwas Zeit gebraucht, weil nicht mehr alle Gastronomen nach der Pandemie mit an Bord waren.

Bei der Suche nach neuen Lokalen war ihm Maike Keller von der Veranstaltungsorganisation der Überlinger Marketing und Tourismus GmbH (ÜMT) behilflich, erzählt Biehler. „Sie hat mir gute Tipps gegeben, wen ich noch anfragen könnte.“ Das Ergebnis ist aus Sicht von Maike Keller „ein tolles und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm“. In elf Lokalen werden Tische und Stühle zur Seite geräumt und es darf getanzt werden. Die Bandbreite ist groß – sowohl was die Räumlichkeiten angeht als auch die Musikstile.

Das sind die teilnehmenden Lokale

Arena in der Greth: Hier legt DJ PhilHouse auf und präsentiert einen eigenen Mix aus Charts, Clubsound und Electro. Der Ulmer hat verschiedene Instrumente gelernt und produziert selbst Musik. Seine Auftritte haben ihn schon nach Österreich, Italien und Kroatien geführt.

Mit allem, was die Charts zu bieten haben und Elektro-Musik bringt DJ PhilHouse die Gäste in der Arena zum Tanzen. | Bild: Nighttain

Anusch ‚s Pub: DJ Caspas Herz schlägt für Funk und Soul, am liebsten auf Vinyl gepresst. Er unterhält das Publikum mit seinen vielfältigen Mixes und bindet die Musik gerne in Geschichten ein. DJ Caspa ist besonders im süddeutschen Raum unterwegs und macht auch eigene Radiosendungen.

DJ Caspas Herz schlägt für Funk und Soul, am liebsten auf Vinyl gepresst. Er unterhält das Publikum mit seinen vielfältigen Mixes und bindet die Musik gerne in Geschichten ein. DJ Caspa ist besonders im süddeutschen Raum unterwegs und macht auch eigene Radiosendungen. Galgenhölzle : DJ Paulaner heißt eigentlich Paul Schreiber, stammt aus Balingen und ist schon seit den späten 1980er Jahren im Geschäft. Seine Musik ist der klassische Rock gerne im Gewand von Hard und Heavy. Auch Punk und Rockabilly hat er im Programm.

DJ Paulaner heißt eigentlich Paul Schreiber, stammt aus Balingen und ist schon seit den späten 1980er Jahren im Geschäft. Seine Musik ist der klassische Rock gerne im Gewand von Hard und Heavy. Auch Punk und Rockabilly hat er im Programm. Münster Cafébar : Hier sind Dreadilon Firestarter und MC Lookino zu Gast. Die beiden reisen eigens aus Bozen, Italien, an, um mit ihren Reggae Dancehall Vibez die Tänzer aufs Parkett zu locken.

Hier sind Dreadilon Firestarter und MC Lookino zu Gast. Die beiden reisen eigens aus Bozen, Italien, an, um mit ihren Reggae Dancehall Vibez die Tänzer aufs Parkett zu locken. Freie Kunstakademie: DJ Lex Green stammt aus München, lebt aber mittlerweile in Schaffhausen. Dank seiner Liebe zur elektronischen Musik sind er beziehungsweise seine Mixes und Tracks schon viel herumgekommen und werden von internationalen Radiosendern gespielt. Auf seiner Playlist stehen Deephouse, Techno und Minimal.

In der Freien Kunstakademie sind die Fans von Deephouse, Techno und Minimal richtig. Dafür sorgt DJ Lex Green. | Bild: Peter Kappel / Nighttain

Forum Kursaal: Der Name täuscht: DJ Elle ist männlich. Er ist für sein breites musikalisches Spektrum sowie sein Gespür fürs Publikum bekannt. Unter dem Motto „Oldies but Goldies“ legt er tanzbare Musik von Abba bis Zappa auf und sorgt für gute Laune.

Der Name täuscht: DJ Elle ist männlich. Er ist für sein breites musikalisches Spektrum sowie sein Gespür fürs Publikum bekannt. Unter dem Motto „Oldies but Goldies“ legt er tanzbare Musik von Abba bis Zappa auf und sorgt für gute Laune. Vinogreth : DJ This is Nuts aus Heidelberg hat ein Faible für Hits der 1990er und 2000er Jahre. In seinem Pressetext steht, er habe ein „Händchen für grobe Partys“ – Mitgrölen erwünscht. Was das genau heißt, sollten alle Neugierigen einfach mal ausprobieren.

DJ This is Nuts aus Heidelberg hat ein Faible für Hits der 1990er und 2000er Jahre. In seinem Pressetext steht, er habe ein „Händchen für grobe Partys“ – Mitgrölen erwünscht. Was das genau heißt, sollten alle Neugierigen einfach mal ausprobieren. Guten Taco: Für die passende Musik zur Location ist DJ Gwada aus Guadeloupe zuständig. Sein großes Repertoire umfasst neben Latin, Salsa auch Afrobeat auch einige neue Hits.

Im Guten Tacco macht DJ Gwada aus Guadeloupe die Latin-Musik. | Bild: Nighttain

Weinstein: Hier sind die Schlager-Fans goldrichtig. DJ Kaufe aus Wald legt auf und sorgt für beste Partystimmung sowie eine volle Tanzfläche.

Der macht nur Spaß. DJ Kaufe kommt mit seiner Schlagerplatten-Sammlung ins Weinstein. | Bild: Günther Brender / Nighttain

Roberts Vinery: Der Stuttgarter DJ Fettnan ist seit mehr als 20 Jahren im Geschäft und kennt sich aus mit dem musikalischen Erbe der 1980er. Mit seiner erlesenen Plattensammlung bringt er die Gäste sicher in Bewegung.

