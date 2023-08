Beim Tennisturnier Überlingen Open geht es um Weltranglistenpunkte und Preisgeld. Es gibt aber auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Zur 15. Auflage hat sich Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Er hat den dreifachen Daviscup-Gewinner Patrik Kühnen eingeladen. Beide kennen sich schon lange und sind unter anderem als Turnierdirektoren im Einsatz – Dufner in Überlingen und Kühnen in München.

Besprechung, auf was zu achten ist: Ex-Tennisprofi Patrik Kühnen (rechts) gibt Anweisungen an Stephan Nägele, Clara Alexandre und Josef Fugel (von links). | Bild: Reiner Jäckle

Kühnen stellte in Überlingen sein neues Buch vor

Der 57-jährige Wegbegleiter von Boris Becker, Michael Stich, Charly Steeb und Co. hat aber noch weitere Talente. Er coachte zehn Jahre lang die deutsche Davis-Cup-Mannschaft und hat ganz aktuell das Buch „Enjoy your Game“ geschrieben. In Überlingen stellte er es am Donnerstagabend vor. Es war aber alles andere als eine klassische Lesung. Es war mehr Vortrag, Fragestunde und vor allem interessante und lehrreiche Unterhaltung.

SÜDKURIER-Gewinner Überlingen Open - Video 1 Video: Jäckle, Reiner

Überlingen Open Das Weltranglisten-Tennisturnier findet noch bis zum Sonntag, 20. August statt. Am Samstag stehen die beiden Halbfinalspiele im Einzel „12 Uhr und 14 Uhr) auf dem Programm. Um 16 Uhr ist das Endspiel in der Doppel-Konkurrenz. Der Sonntag beginnt traditionell mit einem Frühschoppen mit Livemusik. Um 13 Uhr gibt es ein Show-Doppel und um 14 Uhr startet das Finale. Weitere Informationen sind auf der Webseite zum Turnier zu finden.

Dabei ging es unter anderem um Trainingsinhalte und -impulse. Genau diese gab Patrik Kühnen am Freitagmorgen an drei Gewinner vom Medienpartner SÜDKURIER weiter, die ein exklusives Privattraining mit dem Ex-Tennisprofi gewonnen haben. Clara Alexandre aus Stetten a.k.M., Josef Fugel aus Mindersdorf und Stephan Nägele aus Überlingen waren die Glücklichen, denen diese Ehre zuteilwurde.

SÜDKURIER-Gewinner Überlingen Open - Video 2 Video: Jäckle, Reiner

Josef Fugel spielt beim TC Hohfenfels-Mindersdorf

„Ich habe mich riesig gefreut, als ich angerufen wurde und mir gesagt wurde, dass ich mit Patrik Kühnen trainieren darf“, erinnert sich Josef Fugel, der beim TC Hohenfels-Mindersdorf bei den Herren 65 spielt. Er kenne ihn noch aus dem Fernsehen, als er aktiv war.

Josef Fugel schlägt hier gekonnt die Rückhand im Training mit Ex-Tennisprofi Patrik Kühnen. | Bild: Reiner Jäckle

Die 20-jährige Clara Alexandre musste den Namen zunächst googeln, war dann aber auch erstaunt, was der 57-Jährige schon alles gewonnen hatte. „Es war echt cool und beeindruckend“, sagt die ehemalige Spielerin des TC Stetten a.k.M. „Und Patrik Kühnen ist echt ganz normal und versucht, wertvolle Tipps zu geben.“ Nach dem Training hatte sie schon wieder Lust etwas mehr Tennis zu spielen. „Ich brauche allerdings eine passende Partnerin, denn für meine Brüder bin ich sicher zu schlecht“, sagte sie schmunzelnd.

SÜDKURIER-Gewinner Überlingen Open - Video 3 Video: Jäckle, Reiner

Clara Alexandre im exklusiven Training mit dem dreifachen Davis-Cup-Sieger Patrik Kühnen. | Bild: Reiner Jäckle

Überlinger Gewinner Stephan Nägele begeistert von Tipps

Stephan Nägele spielte vor mehr als zehn Jahren noch beim TC Überlingen. „Ich war echt erstaunt, wie klar und deutlich und vor allem wie einfach die Hinweise von Patrik Kühnen waren“, sagt der 37-Jährige. „Es war echt klasse, was man in gut einer halben Stunde alles lernen kann.“

Stephan Nägele bei einer Vorhand im Trainingsspiel. | Bild: Reiner Jäckle

Im Training mit den SÜDKURIER-Gewinnern setzte Patrik Kühnen ein paar Tricks um, die er am Abend zuvor verraten hatte. Und sie zeigten tatsächlich Wirkung. Beim abschließenden Doppel zeigte der 57-Jährige, dass er durchaus noch Ballbeherrschung hat. Und eines war ebenfalls von außen ganz deutlich zu sehen, was er zuvor schon verraten hatte: Patrik Kühnen hat heute noch mindestens genauso viel Spaß am Tennis wie früher, wenn nicht noch mehr.