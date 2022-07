von Sabine Busse

Der Krieg in der Ukraine hat vieles verändert. In der Überlinger Stadtverwaltung ist vor allem das Sachgebiet Integration betroffen. Wenn Leiterin Elke Dachauer von den aktuellen Aufgaben ihres Teams berichtet, geht es um rasant gestiegene Flüchtlingszahlen, ständig neue Herausforderungen sowie beeindruckende Hilfsbereitschaft in der Stadt.

Zahl der betreuten Unterkünfte verdreifacht sich

Elke Dachauer stellte jetzt dem Ausschuss Bildung, Kultur und Soziales des Gemeinderats den aktuellen Stand vor. Danach hat sich die Zahl der Wohnungen, in denen Flüchtlinge leben, die vom Integrationsteam betreut werden, mehr als verdreifacht. Waren es 2018 noch 21 Unterkünfte, rechnet Dachauer im kommenden Oktober mit 360 Menschen in 77 Wohnungen. Bei der Bewältigung der Aufgaben hilft seit Mai eine Sozialarbeiterin mit Russischkenntnissen. Sie kläre vorab die Bedarfe und fungiere als Nahtstelle zur Diakonie, wo die Integrationsmanager angestellt sind, erklärte Dachauer.

Büros mit nur einem Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen geschlossen

Auch die Arbeit der Integrationsmanager hat sich verkompliziert. Als Reaktion auf die Messerattacke in Kressbronn, bei der ein Flüchtling einen Menschen erstochen und mehrere verletzt hatte, wurden alle Büros, in denen nur ein Mitarbeiter anwesend ist, aus Sicherheitsgründen geschlossen. Das treffe für die Standorte Goldbach und Schättlisberg zu, sagte die Integrationsbeauftragte. Eine Maßnahme, die vor allem für Rat suchende Flüchtlinge von Nachteil sei.

Elke Dachauer, Integrationsbeauftragte der Stadt Überlingen: „Wir kommen langsam an unsere Grenzen.“ | Bild: Stefan Hilser

Sozialarbeiter werden nur befristet beschäftigt

Kontraproduktiv sei auch die Praxis, die Sozialarbeiter lediglich mit befristeten Verträgen, meist nur ein Jahr, entsprechend der Projektlaufzeit zu beschäftigen. Das habe eine hohe Fluktuation zur Folge. Ein Umstand, den die Ausschussmitglieder kurz diskutierten, dem sie aber wenig entgegenzusetzen hatten. „Die Stadt kann das finanzielle Risiko nicht übernehmen“, resümierte OB Jan Zeitler.

Ehepaar bietet privat Sprachkurse für 70 Menschen an

Auch von einer beeindruckenden Hilfsbereitschaft in der Stadt sprach Elke Dachauer. So hat sich ein Ehepaar zur Aufgabe gemacht, private Sprachkurse anzubieten, und von März bis Juni nachmittags in der Wiestorschule rund 70 Menschen unterrichtet. Neben der guten digitalen Vernetzung der Flüchtlinge lobte Elke Dachauer die bestehenden und erprobten Strukturen, die seit 2017 mit haupt- und ehrenamtlichen Akteuren aufgebaut wurden.

Erste Wohnungen in der Nußdorfer Straße bald bezugsfertig

Entlastung bei der Wohnungssituation für geflüchtete Menschen bringen die angemieteten Häuser in der Nußdorfer Straße, wo bald die ersten sechs Einheiten bezogen werden können. Jan Zeitler betonte: „Die Wohnungen werden zurzeit vom Werkhof ertüchtigt. Die Mitarbeiter machen das zusätzlich zu ihren anderen Aufgaben.“

Wunsch nach einem Haus der Begegnung

Wie dringend diese Unterkünfte gebraucht werden, machte Elke Dachauer deutlich. Da immer mehr Familiennachzüge aus der Ukraine einträfen, müssten die Pläne für die Belegung dauernd überarbeitet werden. „Das ist eine lebendige, fordernde, aber auch ermüdende Aufgabe. Wir kommen langsam an unsere Grenzen“, resümierte die Integrationsbeauftragte. Und sie äußerte noch einen Wunsch: „Wir hätten gern ein Haus der Begegnung.“ Ein solcher Ort könnte Anlaufstelle und Treffpunkt sein, wo sich Angebote wie Sprachkurse bündeln ließen, sich Gruppen finden und Selbsthilfe organisiert werden könnte. Elke Dachauer schloss: „Wir können nicht immer alle zu Hause aufsuchen.“

Schwerpunkt Wohnen beschäftigt das Integrationsteam besonders

Das Sachgebiet Integration wurde 2017 bei der Stadtverwaltung Überlingen eingerichtet. Neben der Leiterin Elke Dachauer, einer Verwaltungskraft und einem Hausmeister für die Anschlussunterkünfte ist dort seit Mai eine Sozialarbeiterin mit dem Schwerpunkt Wohnen befristet beschäftigt. Eine weitere 50-Prozent-Stelle für einen Hausmeister ist zurzeit nicht besetzt. Die Prognosen des Sachgebiets Integration rechnen für Oktober 2022 damit, dass 360 Geflüchtete in 77 Wohnungen in Überlingen untergebracht werden können. Falls die Notunterkunft in der Alten Sporthalle hinzugenommen werden muss, können 416 Personen aufgenommen werden. Für alle Anfragen zum Thema steht die E-Mail Adresse ukrainehilfe@ueberlingen.de zur Verfügung.