Der Siegeszug kündigte sich an, seit Ende 2022 steht es fest: Die Zeit der Telefonzellen ist vorbei. Mit Ferngesprächen ist seit November Schluss, Telefonkarten waren noch bis Ende Januar nutzbar. Das teilte die Telekom damals in einer Pressemitteilung mit.

Wie viel Energie verbraucht eine Telefonzelle?

Bundesweit gibt es noch 12.000 verbliebene Telefonzellen, so die Auskunft der Telekom. Die genaue Zahl der Geräte können aber weder Kommunen oder das Landratsamt noch die dafür zuständige Telekom nennen. Der Grund: Der Rechercheaufwand wäre zu hoch, so Sprecher Hubertus Kischkewitz. In Überlingen könnten es aber mindestens noch 14 Geräte sein, in Friedrichshafen 18, so die Angaben des öffentlichen Telefonbuchs.

Seit mehr als einem halben Jahr stehen sie nun herum, sind aber immer noch eingeschaltet. Die Energiebilanz einer funktionierenden Anlage liegt zwischen 500 und 1250 Kilowattstunden. Das ist etwa viel Energie wie der Jahresverbrauch eines Single-Haushalts. Der Verbrauch der Geräte nach der Abschaltung dürfte aber geringer sein. Einzig das Display ist noch eingeschaltet.

Wann verschwinden die Geräte?

Wie Telekom-Sprecher Kischkewitz erklärt, habe der Abbau der Geräte nach ihrer Abschaltung begonnen und soll Anfang 2025 bundesweit abgeschlossen sein. „Wann welcher Standort abgebaut wird, werden wir den betroffenen Kommunen rechtzeitig vorab mitteilen“, so der Sprecher. Die betroffenen Kommunen würden mehrere Wochen vor dem Rückbau informiert.

Noch scheint es im Bodenseekreis aber noch nicht soweit sein. Laut Pressestelle der Stadt Überlingen habe sich das Unternehmen dazu noch nicht bei der Stadtverwaltung gemeldet. Die Telefonzellen bleiben vorerst Teil des Stadtbilds.

Was passiert nach dem Abbau?

Nachdem sie in ferner Zukunft abgebaut sein werden, sollen die Telefonzellen entsorgt werden. Wie die Telekom mitteilt, sei es nicht mehr möglich, die Geräte zu kaufen. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen alte Telefonzellen verkauft. Diese Exemplare sind mittlerweile im Privatbesitz oder in Museen, beispielsweise im Telekommunikationsmuseum in Frankfurt.