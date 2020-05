von SK

Seit Mitte März waren die Alten- und Pflegeheime für Besucher geschlossen, um gerade die besonders gefährdeten Personengruppen vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu bewahren. Ab dem kommenden Montag, 18. Mai, dürfen sie ihre Türen nach Wochen wieder für Besucher öffnen. Doch nur unter strengen Vorgaben.

Der Spital- und Spendenfonds Überlingen hat daher Besucherregelungen für die beiden Alten- und Pflegeheime St. Ulrich und St. Franziskus getroffen. Für Besucher dieser beiden Einrichtungen gilt: Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich. Dabei werden alle Details zum Ablauf des Besuchs besprochen. Bewohner dürfen am Tag nur einen Besuch durch maximal zwei Personen empfangen. Zeitlich sind die Besuche auf 30 Minuten begrenzt. Voraussetzungen für das Betreten der Einrichtung sind, dass der Besucher keinerlei Kontakt zu Corona-Infizierten hat oder hatte und selbst keine entsprechenden Symptome aufweist. Auch in den Pflegeheimen gilt die Maskenpflicht sowie das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. Direkter Körperkontakt zwischen Besucher und Bewohner ist also ebenfalls untersagt. Ausnahmen gelten für die Sterbebegleitung.

Betriebsleiter Wolfgang Schaub erklärt: „Menschen, die in unseren Einrichtungen leben, gehören zur Gruppe, die eines besonderen Schutzes bedürfen. Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen ist es aber enorm wichtig, auch den persönlichen Kontakt unter den entsprechenden Auflagen wieder möglich zu machen. Telefonate und andere Alternativen können das nicht eins zu eins ersetzen. Insbesondere in der Sterbebegleitung ist es uns ein großes Anliegen, unseren Bewohnern und ihren Familien einen würdigen Abschied zu ermöglichen.“