Beamte des Polizeireviers Überlingen wurden am Donnerstagabend, gegen 22.40 Uhr, zu einer Ruhestörung durch laute Musik in ein Mehrfamilienhaus nach Nußdorf gerufen. Vor Ort stellten die Beamten Musik und einen lautstarken Streit zwischen zwei Personen in einer Wohnung fest, berichtet die Polizei. Nachdem sie die Beteiligten aufgefordert hatten, ruhig zu sein, wurden die Beamten durch ein Fenster beleidigt und Flaschen auf die Straße geworfen.

Die Einsatzkräfte forderten daraufhin Verstärkung an und verschafften sich Zutritt zu der Wohnung. Dort nahmen sie eine 37-Jährige und ihren 17-jährigen Sohn in Gewahrsam. Beide waren laut der Polizei stark angetrunken.

17-Jähriger versucht, zu treten und zu beißen

Beim Transport zur Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung in ein Krankenhaus verhielt sich der 17-Jährige schwer aggressiv und versuchte, die Beamten mit Kopfstößen, Tritten und Bissen zu verletzen. Sie blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Ferner wurden die Einsatzkräfte von dem Jugendlichen beleidigt, bedroht und ein Beamter angespuckt. Auch behauptete der 17-Jährige, an Corona erkrankt zu sein. Untersuchungen im Krankenhaus bestätigten dies zunächst nicht.

Der junge Mann und seine Mutter mussten aufgrund ihres Zustandes und Verhaltens den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung gegen den 17-Jährigen. Die Frau muss sich wegen Beleidigung verantworten, berichtet die Polizei.