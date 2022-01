Überlingen vor 1 Stunde

Streit um Sitzungsprotokoll: Gemeinderat muss sich nochmal mit Formulierungen beschäftigen

In seiner nächsten Sitzung am morgigen Mittwoch muss sich der Gemeinderat von Überlingen noch einmal mit der Abberufung der drei ehemaligen BÜB+-Räte von diversen Positionen beschäftigen – zumindest indirekt. Es geht um eine im Protokoll der Sitzung verwendete Formulierung, die besagt, dass die drei Stadträte sich als befangen erklärt hätten. Dem haben Dirk Diestel und Kristin Müller-Hausser widersprochen und die Änderung in „wurden für befangen erklärt“ gefordert.