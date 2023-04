Überlingen vor 2 Stunden

Streit um Felsenkeller: Hotelier möchte Höhle sanieren, doch die Stadt weigert sich

Was wird aus der großen Felsenhöhle am Fuß der Teufelstreppe in Überlingen? Armin Hilzinger vom Hotel Stadtgarten bot der Stadt an, den Keller zu kaufen und zu sanieren. Doch er bekam eine Absage.