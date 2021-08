Am 31. März 2022 läuft die auf acht Jahre befristete Stelle des Ersten Beigeordneten Matthias Längin aus, dem der Fachbereich IV mit Bauen, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr zugeordnet ist. Ein Beigeordneter mit dem Titel Bürgermeister, der vom Gemeinderat gewählt wird, muss allerdings nicht notgedrungen aus dem Bausektor kommen, auch wenn das in Überlingen bislang meist der Fall war. So hatte von 2001 bis 2009 Ulrich Lutz diese Rolle inne und war für Bildung und Kultur zuständig, die Bauangelegenheiten gehörten damals in den Geschäftsbereich von OB Volkmar Weber.

Frühere Erste Beigeordnete Die Stelle des Ersten Beigeordneten gibt es seit 1991, kurz bevor Überlingen zur Großen Kreisstadt aufgestiegen ist und damit die Berechtigung hatte, einen Oberbürgermeister zu küren. Bis 1999 war die Stelle von Gero Fornol besetzt, für den der Gemeinderat Volkmar Weber als Nachfolger wählte. Nach dem Tod des damaligen Oberbürgermeisters Klaus Patzel wurde Weber zum OB gewählt und Ulrich Lutz 2001 als Beigeordneter für Bildung und Soziales (damals FB 1) ernannt. Unter Oberbürgermeisterin Sabine Becker wurde die Funktion des Beigeordneten wieder dem Bereich Bauen und Verkehr zugeordnet, die dann Ralph Brettin bis 2014 besetzte. Vor der notwendigen Wahl eines Nachfolgers kam im Gemeinderat der Vorschlag, die Beigeordnetenfunktion wieder zu streichen und zu einem Stadtbaumeister früheren Musters zurückzukehren. Doch wurde dieser Vorstoß von SPD und LBU am Ende mit 15:6 Stimmen abgelehnt.

Ulf Janicke hätte lieber ein Bildungs- und Sozialbürgermeister etabliert

Kommentarlos hätte der Gemeinderat die erforderliche Stellenausschreibung in öffentlicher Sitzung ohne jegliche Hintergrundinformation beschlossen, hätte nicht Stadtrat Ulf Janicke (LBU/Grüne) sein ablehnendes Votum begründet. Als Argumente nannte er eine möglich Entlastung des Fachbereichsleiters IV von repräsentativen Aufgaben, zumal es dort zahlreiche große Herausforderungen zu bewältigen gebe. Zugleich sähe Janicke ein „starkes Signal an unsere Schulen und Kindertagesstätten“, wenn statt eines Baubürgermeisters ein Bildungs- und Sozialbürgermeister etabliert würde.

Ulf Janicke, LBU/Die Grünen, hätte einen Bildungs- und Sozialbürgermeister als „starkes Signal an unsere Schulen und Kindertagesstätten“ gesehen. | Bild: Archiv

Keine Begründung für Zuordnung der Stelle

Ungewöhnlich war, dass Oberbürgermeister Jan Zeitler vor dem anstehenden Beschluss weder denkbare Alternativen benannt noch die Entscheidung für den Fokus der Ausschreibung aus Sicht der Verwaltung begründet hatte. Auch brachte kein einziger Gemeinderat für die Öffentlichkeit Argumente für die vorab mehrheitlich beschlossene Beibehaltung der aktuellen Zuordnung der Geschäftsbereiche vor.

Stattdessen musste sich Ulf Janicke einen Rüffel vom Kollegen Günter Hornstein (CDU) dafür gefallen lassen, dass er auf eine möglichen Alternative hinzuweisen sich erlaubt hatte. „Ich bin sehr befremdet über die Wortmeldung von Herrn Janicke“, sagte Hornstein. Er sei „nicht besonders glücklich“, dass Janicke zu einer nicht öffentlich getroffenen Entscheidung nun öffentlich die Gegenposition formuliere. Wobei Hornstein nicht erklärte, weshalb niemand die getroffene Entscheidung positiv begründete.

Günter Hornstein, CDU: „Ich bin sehr befremdet über die Wortmeldung von Herrn Janicke.“ | Bild: Archiv

Bei einer Gegenstimme von Ulf Janicke und zwei Enthaltungen der Fraktionskollegen Marga Lenski und Andrej Michalsen beschloss das Gremium erwartungsgemäß den Vorschlag der Verwaltung. Hintergrund der Festlegung war wohl auch die erst jüngst veränderte Verwaltungsstruktur, wobei insbesondere der bisherige Fachbereich I in zwei Bereiche gesplittet wurde und insgesamt vier Fachbereiche geschaffen wurden. Dies geht unter anderem aus den Antworten von OB Zeitler auf Nachfragen hervor.

Nichtöffentlich dürfe nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen einzelner es erforderten, wies er auf § 35, 1 der Gemeindeordnung hin. „Im Zuge der Beratung des Tagesordnungspunktes zur Entscheidung über die Festlegung der Geschäftskreise von Oberbürgermeister und Bürgermeister ging es in diesem Zusammenhang auch um die Belange einzelner Personen innerhalb der Geschäftskreise und der damit verbundenen Organisationsstruktur“, erklärte Zeitler. „Personalangelegenheiten sind, wegen des Vorliegens berechtigter Interessen Einzelner, in der Regel sehr sensibel und besonders schutzwürdig.“

Jan Zeitler, Oberbürgermeister: „Personalangelegenheiten sind, wegen des Vorliegens berechtigter Interessen Einzelner, in der Regel sehr sensibel und besonders schutzwürdig.“ | Bild: Stadt Überlingen

Vor diesem Hintergrund sei das nicht öffentliche Abstimmungsergebnis für die Beibehaltung der aktuellen Geschäftskreise mit 22:2 Stimmen „sehr eindeutig“ gewesen. Diese ordnen dem OB die Fachbereiche 1 (Finanzen, Beteiligungen, Grundstücksmanagement), 2 (Personal, Ordnung und Bürgerservice) und 3 (Bildung und Kultur) zu. Die Zuständigkeit der/des Ersten Beigeordneten für den Fachbereich 4 (Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr) werde beibehalten. Die Beigeordneten Stelle für diesen Fachbereich wird nun im Oktober ausgeschrieben, eine Findungskommission der Fraktionen soll ab November die Bewerbungen sichten, ehe der Gemeinderat am 12. Januar 2022 zur Wahl schreiten soll.