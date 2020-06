Die Situation in den Alten- und Pflegeheimen St. Ulrich und St. Franziskus sei weiterhin unverändert „corona-frei“. Die Stadtverwaltung, beziehungsweise die städtische Spitalstiftung als Träger der Heime, teilte auf Anfrage mit: „Es gab und gibt weder unter den Mitarbeitern, noch unter den Bewohnern coronabedingte Krankheitsfälle.“

Neue Bewohner werden wieder aufgenommen, sofern Einzelzimmer zur Verfügung stehen. Doppelzimmer werden aktuell noch nicht doppelt belegt. Im stationären Bereich sei das St. Ulrich derzeit zu 94,7 Prozent belegt, das St. Franziskus zu 97,7 Prozent. Die Tagespflege im St. Franziskus ist aktuell noch geschlossen. Besuche sind in extra eingerichteten Besucherzimmern weiterhin möglich. Der Schutz der betroffenen Personen stehe an oberster Stelle. „Mit den anhaltenden Maßnahmen soll weiterhin verhindert werden, dass das Virus in die Heime gelangt – was bislang ja erfolgreich gelungen ist.“