Die Mitarbeiter des Stadtwerks dürften es halbwegs gewohnt sein, dass Kunden auch mal ungehalten werden. Zum Beispiel, wenn ihnen eine Rechnung zu hoch erscheint. Was sich an Gründonnerstag in den Geschäftsräumen des Stadtwerk am See in Überlingen abspielte, war letztlich aber ein Fall für die Polizei.

Versuchte Körperverletzung mit Telefonwurf

Im Pressebericht des Polizeipräsidiums Ravensburg steht, dass ein 70-jähriger Mann wegen einer – aus seiner Sicht – falschen Nebenkostenabrechnung beim Stadtwerk vorsprach. „Da keine einvernehmliche Lösung für das Problem gefunden werden konnte, wurde das Auftreten des Mannes immer aggressiver“, heißt es im Polizeibericht. Der Mann habe eine Angestellte wüst beleidigt und ein Telefon auf sie geworfen. Das war der Zeitpunkt, als die Polizei zu Hilfe gerufen wurde.

Überlingen Bekleideter Mann randaliert im textilfreien Bereich der Therme-Sauna Das könnte Sie auch interessieren

Die Beamten konnten deeskalierend auf den Mann einwirken, woraufhin er ihnen gegenüber als möglichen Grund für sein Verhalten „erheblich Probleme im privaten Bereich“ angegeben habe. Deshalb sei er auch vorsorglich in ein Krankenhaus eingewiesen worden, teilte die Polizei mit. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt.