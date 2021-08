Überlingen vor 3 Stunden

Stadtrat Biniossek denkt gar nicht daran, nach seinem Beitritt zu „Die Basis“ sein Gemeinderatsmandat niederzulegen

Der Überlinger Stadtrat Roland Biniossek reagiert auf den offenen Brief seiner bisherigen Fraktion. Er sei aus der BÜB+ ausgetreten, werde den Ratstisch aber nicht verlassen, schreibt er an den SÜDKURIER in einer Stellungnahme. Unterzeichnet ist die E-Mail bereits mit „Roland Biniossek, Stadtrat, dieBasis“.