Das Gassenfest der Stadt- und Jugendkapelle, das letztmals vor drei Jahren rund um den Hänselebrunnen gefeiert wurde, wird es 2022 nicht geben. Ursprünglich war das Fest am 2. und 3. Juli geplant. Die Frage ist aber, ob es überhaupt nochmals eine neue Auflage geben wird: Vermutlich war die 50. Veranstaltung im Juli 2019 auch tatsächlich die letzte.

In den 70ern entwickelte sich das Fest zum Besuchermagneten

Das Gassenfest ging ursprünglich aus einem Gartenfest auf einer ehemaligen Obstwiese bei Aufkirch hervor. Seinerzeit brachte ein Kurbähnle, ein umgebauter VW Käfer mit zwei Anhängern, die Besucher zum Festplatz. Als Rudolf Siebold in den 70er Jahren den Dirigentenstab übernahm, wurde das Fest in das Dorf verlegt und entwickelte sich schnell zum Besuchermagneten.

Ulrich Bäumler | Bild: Kleinstück, Holger

Räume in Metzgerei stehen nicht mehr zur Verfügung

„Vielleicht soll es so sein, dass die 50. Veranstaltung das letzte Fest dieser Art in Überlingen war“, sagt Ulrich Bäumler, Vorsitzender der Stadtkapelle Überlingen. Ein Gespräch mit Metzgermeister Max Knoll aus Meßkirch, dem Nachfolger der Metzgerei Zugmantel, habe ergeben, dass die Räume der Metzgerei nicht mehr wie gewohnt für die Organisation des Gassenfests genutzt werden können. Bäumler sagt: „Ich habe da Verständnis. Dazu gehört viel Vertrauen.“

Zu wenig Platz für Kühlung, Logistik und Spülen

Es sei aktuell nicht möglich, für das Fest Kühlung, Logistik für die Vorbereitung der Speisen und das Spülen des Geschirrs zu planen – auch wegen der beengten Verhältnisse im Überlinger Dorf. Ulrich Bäumler unterstreicht: „Vor allem Risiken einer wiederholten kurzfristigen Absage wegen Corona und die geänderte Situation im Überlinger Dorf mit der Metzgerei Zugmantel haben uns dazu gebracht, für dieses Jahr das Gassenfest abzusagen.“ In die Vorbereitungen müsse man viel Geld investieren. Nach zwei Jahren ohne Gassenfest seien die finanziellen Ressourcen der Stadtkapelle laut Bäumler erschöpft.

Kapelle arbeitet an Plänen für für Alternative

Aktuell arbeitet der Verein aber an einer alternativen Veranstaltung am selben Termin, 2. und 3. Juli. „Hier sind wir auch in der Abstimmung mit der Stadt.“ Man wolle generell am Termin erstes Juli-Wochenende für ein Fest der Stadt- und Jugendkapelle in Überlingen festhalten und sich im zweiten Halbjahr mit der Planung für 2023 beschäftigen. „Ob es dann wieder ein Gassenfest mit vielleicht einem etwas anderen Format oder ein Fest im Uferpark oder etwas ganz anderes sein wird, ist heute noch offen“, informiert Bäumler.

Im September ein Bürgerfest im neuen Uferpark

Festhalten werden Stadt- und Jugendkapelle aber am Plan, gemeinsam mit der Überlingen Marketing und Tourismus (ÜMT) das im September geplante Bürgerfest im Uferpark zu gestalten, die Bewirtung zu übernehmen und am Sonntagvormittag aufzutreten. „Wir freuen uns sehr darauf, das einmalige Ambiente des Uferparks mit einem Fest für die Überlinger Bürger bereichern zu dürfen. Und vielleicht wird dann doch etwas Dauerhaftes daraus!“