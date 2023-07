Vorne die Bühne, alle Stühle aber von dieser abgewandt aufgestellt? Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer des Konzerts staunten nicht schlecht, als sie den städtischen Betriebshof betraten. Platz nehmen mit dem Rücken zur Bühne, oder Stuhl doch lieber umstellen? Des Rätsels Lösung lieferte die Stadtkapelle dann aber schnell: Denn die in ihrer historischen Uniform gekleideten Musiker und Musikerinnen marschierten vom anderen Ende des Betriebshofes mit dem „Gruß an Kiel“, dem Parademarsch des dritten Königlich-Sächsischen Infanterieregiments Nummer 102, ein. Groß der Applaus – und Stadtmusikdirektor Ralf Ochs übernahm die Begrüßung und Ansage der einzelnen Musikstücke.

Über das Pfingstwochenende hatten sich die Mitglieder nach Frickingen ins Kultur|O begeben, um dort an zwei Tagen zehn Titel aufzunehmen. Als Produzent fungierte Michael Nover vom Michaels Music Factory-Musikverlag aus Ingerkingen bei Biberach. „Wir hatten als Orchester die einmalige Chance, für den Verlag eine CD mit seinen neu arrangierten Werken aufzunehmen“, sagte Ochs, Michael Nover begrüßend. „Es war sehr anstrengend, aber es hat uns als Orchester unglaublich viel Freude gemacht und es hat uns gestärkt“, sagte Ochs. „Das Ergebnis kann sich wirklich hören lassen.“

Mehrere Stücke von ihrer Scheibe gab die Stadtkapelle während des Konzertes zum Besten, aber auch einige andere aus ihrem umfangreichen Repertoire. Der erste Teil des Konzerts im Freien war den Märschen gewidmet: Mit dem von Fritz Base komponierten Marsch „Große Zeit – neu Zeit“ ließen die Musikanten das erste Stück der CD erklingen, dem sie den Traditions-Marsch „Marsch des hessischen Kreisregiments und des Regiments Landgraf“ folgen ließ. Nicht fehlen durfte mit dem „Deutschmeister Marsch“ einer der bekanntesten österreichischen Märsche überhaupt und das militärmusikalische Denkmal „König Ludwig II Marsch“, bevor die Stadtkapelle mit dem Bozner Marsch „Wohl ist die Welt so groß und weit“ auszog.

Zum zweiten Teil des Konzertes konnten die Gäste dann ihre Stühle drehen, ging dieses doch in der Halle des Betriebshofes über die Bühne. Dazu hatten sich die Mitglieder der Kapelle sommergerecht umgezogen. Ganz nach dem Motto der CD starteten sie mit „Musik liegt in der Luft“ und passend zur Temperatur mit „Summer of 69“, einer der bekanntesten Hits von Bryan Adams. Mitgebracht hatte die Kapelle auch „Girl in a Sports car“ von Chris Rea, in dem dessen rauchige Stimme von Philipp Hüve mit heiser-rauchiger Posaune nachempfunden wurde. Dem von mehreren Soli charakterisierten Jazz-Klassiker „On the sunny Side of The Street“ ließ die Kapelle „Hard Rock Cafe“, Carole Kings Hit über die berühmte Café-Kette, folgen. Und was passte an diesem lauen Sommerabend besser als der Achtziger-Nummer-Eins-Hit „Walking on sunshine“ von Katrina And The Waves, um sich zu verabschieden? Der Stadtkapelle schlug herzlicher Applaus entgegen, und sie belohnte ihr dankbares Publikum mit den Zugaben „Music“ von John Miles und Glenn Millers „Moonlight Serenade“.

Zwei Begebenheiten rundeten den Konzert-Sommerabend ab: Zum einen wurde Marco Kohlbrenner für seine zehn Jahre als Schellenbaumträger geehrt, zum anderen stellte OB Jan Zeitler den Badmintonspieler Julian Rublack vor, der bei den Special Olympics World Gold gewonnen hatte. Die CD „Hier spielt die Musik“, die ab sofort in der Städtischen Musikschule erhältlich ist, war erstmals käuflich zu erwerben.