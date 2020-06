Überlingen vor 3 Stunden

Stadt zeigt kein Entgegenkommen in der Verhandlung im Amtsgericht

In der Verhandlung der Unterlassungsklage der Stadt Überlingen gegen Kleingärtner Viktor Schlak wurden erneut die Argumente ausgetauscht. Die Richterin sieht das Eigentumsrecht klar auf Klägerseite. Diese behauptete, Schlak verfolge politische Ziele und übe Selbstjustiz. Schlak verwies unter anderem darauf, dass Eigentum verpflichte und das Bundeskleingartengesetz die Aussaat von Gras in ausgewiesenen Anlagen nicht gestatte. Das Urteil soll am 7. Juli verkündet werden.