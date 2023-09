Die Klimawerkstatt haben viele Überlinger vermutlich vergessen. Vor fast zehn Monaten diskutierten im Feuerwehrhaus rund 100 Bürger zu Ideen für den lokalen Klimaschutz. Alle Gedanken und Anregungen sollte die Klimaschutzmanagerin Melissa Siegl anschließend sammeln und bis November 2023 in einem Konzept verarbeiten. Vertreter der Stadtverwaltung sollten im September das sogenannte integrierte Klimaschutzkonzept präsentieren und mit den Bürgern diskutieren, so die damalige Ankündigung von Oberbürgermeister Jan Zeitler.

Nun steht ein Termin dafür fest: Am Dienstag, 17. Oktober, findet im Pfarrsaal eine Informationsveranstaltung zum Stand des Konzepts statt, wie es von der Pressestelle der Stadtverwaltung auf SÜDKURIER-Anfrage heißt. „Dort werden Vertreter der Stadtverwaltung den aktuellen Stand des Maßnahmenplans präsentieren“, so Sprecherin Miriam Lara Robertus. Nach der Veranstaltung soll das Thema im Gemeinderat im November oder spätestens im Dezember beraten werden.

Hohe Erwartungen ans künftiges Klimakonzept

Das angekündigte Konzept ist der zweite Klimaplan in Überlingen innerhalb von fünf Jahren. Bereits im April 2018 wurde vom Gemeinderat der sogenannte Klimaschutzmasterplan verabschiedet. Ähnlich wie die Schwerpunkte der Klimawerkstatt wurden in dem damaligen Dokument auch die Themen kommunale Wärmeplanung, Bauen und Sanieren, erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und Tourismus behandelt. Der neue Entwurf soll zudem eine Energie- und Treibhausgasbilanz und ein Maßnahmenkatalog zur Einhaltung der landesweiten CO 2 -Minderungsziele enthalten. Zudem soll das Thema Verkehr mehr Berücksichtigung erhalten.

Viele damalige Teilnehmer hatten bereits im Juni hohe Erwartungen an das künftige Konzept ausgedrückt, so auch Klaus Wörner von der Überlinger Klimainitiative Local Zero. „Das Wichtigste ist, dass ein Zieldatum festgelegt wird, bis wann die Stadt Überlingen mitsamt ihren Liegenschaften klimaneutral ist“, sagte er im Juni gegenüber dem SÜDKURIER. Thomas Brandt, Vorsitzender des Grünen-Ortsverbandes, kritisierte dagegen das langsame Arbeitstempo beim lokalen Klimaschutz. „Wenn dieser Prozess zum ersten Mal gemacht würde, wäre das eine angebrachte Zeit, aber das dauert alles verdammt lange“, sagte er.