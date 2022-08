Schluss mit abendlicher Beleuchtung in Überlingen: Zum 1. September wird die Beleuchtung von Gebäuden und weiterer Strahler im Altstadtbereich abgeschaltet. Hierzu würden die Steuersignale für diese Bereiche deaktiviert. „Das Überlinger Münster als prägendes Wahrzeichen unserer Stadt wird hiervon leider auch betroffen sein. Das Stadtwerk am See betreibt die Beleuchtung im Auftrag der Stadt Überlingen und wird diese auftragsgemäß abschalten“, teilt die Stadt Überlingen in einem Pressetext mit.

Öffentliche Hand nimmt Vorbildfunktion ein

Hintergrund der Abschaltung sei die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung durch kurzfristig wirksame Maßnahmen. „Diese Verordnung umfasst Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden können und zielt auf Energieeinsparungen ab, die bereits in dieser Heizsaison zur Verringerung des Energiebedarfs beitragen können“, heißt es weiter. „Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei Maßnahmen für die öffentliche Hand, die damit ihrer Vorbildfunktion nachkommt und so anderen Bereichen Orientierung hinsichtlich möglicher Einsparmaßnahmen geben kann.“

Die Verordnung habe eine Gültigkeit von sechs Monaten, sei direkt vom Bundeskabinett ohne Beteiligung des Bundestages oder des Bundesrates beschlossen worden und trete zum 1. September in Kraft. „Die Stadtverwaltung Überlingen bittet um Verständnis für diese Maßnahmen“, schließt die Mitteilung an die Presse.