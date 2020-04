Überlingen vor 5 Stunden

Stadt Überlingen bittet, in Gemeinderatssitzung Mundschutz zu tragen

Die Stadtverwaltung in Überlingen fordert auch Besucher dazu auf, in der Sitzung am 22. April Mundschutz zu tragen. Eine Initiative hilft zudem den Altenheimen St. Ulrich und St. Franziskus bei der Versorgung mit selbst genähten Masken.