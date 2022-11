von Sabine Busse

Die stets gepflegten und jahreszeitlich bepflanzten Beete und Grünanlagen gehören zu den Aushängeschildern Überlingens. Jedes Jahr im Sommer verleihen dazu Palmen in Pflanzkübeln dem Stadtbild und der Uferpromenade ein südliches Flair. Dahinter steckt viel Arbeit. Die Mitarbeiter der Abteilung Grünflächen, Umwelt und Forst halten das alles in Schuss.

Mit dem Ende der Landesgartenschau im Oktober 2021 ist ein erheblicher Anteil an Grünflächen und Mehrarbeit dazu gekommen. Allein der Uferpark umfasst eine Fläche von sechs Hektar. Auch die Rosenobel- und Menzinger Gärten, die zum Teil von Kleingärtnern und Initiativen betreut werden, sind neue öffentliche Parkanlagen.

Die Parzellen unten in den Menzinger Gärten sind verpachtet. Der Rest, wie diese Staudenbeete wird von der Stadtgärtnerei betreut. | Bild: Sabine Busse

Überlingen Flanieren am Seeufer: Die Villengärten stehen nach der Landesgartenschau wieder offen Das könnte Sie auch interessieren

Stadtverwaltung hat eigenem Bekunden nach erst 2023 Antworten

Der Zuwachs an Aufgaben für die Überlinger Stadtgärtner ist also erheblich. Wie schaffen die Mitarbeiter das und wurde das Personal aufgestockt? Diese Fragen hat der SÜDKURIER an die Pressestelle geschickt. „Mit deren Beantwortung möchten wir gerne erst Anfang kommenden Jahres wieder auf Sie zukommen und bitten dafür um Verständnis“, lautet die schriftliche Rückmeldung aus dem Rathaus. Man könne sich erst „mit dem Ablauf des Jahres 2022 ein Gesamtbild machen“, so der Text weiter. Außerdem wolle man erst die Gremien darüber informieren.

Die stets passend zur Jahreszeit bepflanzten Beete an der Uferpromenade gehören zu den Aushängeschildern Überlingens. | Bild: Sabine Busse

Die meisten Hobbygärtner wissen Ende Oktober, was sie den Sommer über geleistet haben. Die Mitarbeiter der Stadt wahrscheinlich auch. Schließlich waren im Ausstellungszeitraum der Landesgartenschau zehn Gartenbaubetriebe ehrenamtlich mit der Pflege der Flächen beschäftigt, die zusätzlich von Mitarbeitern der Stiftung Liebenau unterstützt wurden. Auch wenn seitdem einige Beete zurück gebaut und zu Rasenflächen umgestaltet wurden, bleibt noch ein ansehnlicher Zuwachs.

Das größte Beet im Uferpark im Herbst-Look. | Bild: Sabine Busse

Überlingen Attraktion mit Wow-Effekt: Kakteensammlung ist jetzt im Pflanzenhaus zu sehen Das könnte Sie auch interessieren

Ob die städtischen Grünpfleger externe Hilfe hatten, bleibt ein Geheimnis

Neben der Pflege der Außenanlagen zog zudem in diesem Jahr noch die Kakteensammlung ins neue Pflanzenhaus um. An deren ehemaligem Sommer-Standort im Stadtgarten entstand gleichzeitig ein neuer Bereich mit winterharten Kakteen und Sukkulenten. Ob das die Mitarbeiter der Abteilung Grünflächen alles alleine geschafft oder dafür Dienstleister beschäftigt und entlohnt haben, bleibt das Geheimnis der Verwaltung.

Die Kakteensammlung hat endlich einen festen Platz. Das Arrangement und die Pflanzarbeiten haben die Stadtgärtner im Frühjahr erledigt. | Bild: Sabine Busse

Wer schneidet die Weidensetzlinge an der Uferböschung?

Ebenfalls unbeantwortet blieb die Frage nach den Weidensetzlingen an der Böschung im Uferpark. Zur Stabilität wurden Tausende von ihnen in die Fugen der Granitblöcke gepflanzt. Damit diese aber nicht zu groß werden und den Blick auf den See versperren, müssten sie alle zwei Jahre geschnitten werden. Das hatte Rolf Geiger, Leiter der Abteilung Grünflächen, Umwelt und Forst im Jahr 2018 in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER erläutert.

Die Weidensetzlinge in den Fugen der Steine der Uferbefestigung müssen alle zwei Jahre per Hand geschnitten werden, damit sie nicht zu groß werden. | Bild: Sabine Busse

Der Schnitt der Weiden könne nur von Hand erledigt werden, wobei die Arbeiter mit dem Seil gesichert werden müssten, da das steile Ufer keine Standfestigkeit biete. Geiger wies darauf hin, dass sie für solche Aufgaben mehr Personal bräuchten, was die Verwaltung damals aber ablehnte.

Überlingen Ehrenamtliche Stadt-Verschönerer bringen Grünflächen und Wege auf Vordermann Das könnte Sie auch interessieren

Gartenschau hinterlässt Parkflächen und Folgekosten

Ein Jahr nach Ende der Gartenschau sind den Überlingern viele attraktive Parkflächen geblieben. Aber auch Folgekosten. Nach einem arbeitsreichen Sommer der Gärtner könnte die Erkenntnis gewachsen sein, dass mehr Arbeit auch mehr Personal erfordert. Das muss nun erst einmal den Gremien beigebracht werden, die dafür das Geld bewilligen sollen. So ließe sich die nebulöse Rückmeldung der Pressestelle interpretieren. Über die Gründe, warum das erst im nächsten Jahr passieren soll, kann man nur mutmaßen.