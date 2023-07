Die Stadt solle „eine kinderfreundliche Kommune werden“, fasst Nadine Behr das Ziel eines neuen Projekts zusammen. Die Mitarbeiterin des Jugendreferats stellt die Konzeption mit ihrer Kollegin Marion Schmitz im Ausschuss Bildung, Kultur und Soziales vor.

Sie beginnt ihren Vortrag mit der Gemeindeordnung. Die schreibt vor, dass Kinder bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligt werden sollen. Bei den Jugendlichen ist die Beteiligung Pflicht und wird in Überlingen durch das Jugendforum und den Jugendgemeinderat abgedeckt.

Nadine Behr erläutert dem Gremium das von ihnen konzipierte Projekt „Ermittler in eigener Sache – Überlinger Kinder gestalten aktiv ihr persönliches Lebensumfeld“. Zielgruppe sind die dritten und vierten Klassen der Überlinger Grundschulen. Das Projekt erstreckt sich jeweils über fünf Termine im Zeitraum von Januar bis Juni 2024. Zuerst steht eine Begehung des Stadtteils rund um die jeweilige Schule auf dem Programm. In der anschließenden Workshop-Phase sollen unter anderem durch die Mitarbeit von Profis oder des Jugendgemeinderats die Wünsche der Kinder visualisiert werden. Bei einem gemeinsamen Abschlussfest zum Ende des Schuljahres werden dann die Ergebnisse aller teilnehmenden Klassen vorgestellt.

Ziel des Projekts sei es, „das Positive und Negative der Stadtteile zu evaluieren, eventuelle Wünsche zu Verbesserungen zu formulieren und zu visualisieren sowie sich für die Umsetzung dieser Wünsche einzubringen und somit die Möglichkeit zu haben, aktiv das Lebensumfeld mitzugestalten“, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen. Das Kinderbeteiligungsprojekt soll „langfristig im Angebotsspektrum des Jugendreferats“ etabliert werden.

Oberbürgermeister Jan Zeitler findet das Projekt wichtig und freut sich, dass die Stadt nun personell in der Lage sei, es durchführen zu können. Auch Stadtrat Ulf Janicke (LBU/Grüne) lobt die Initiative und fragt, ob fünf Termine pro Grundschulklasse anzubieten leistbar sei. „Wir werden die Schulen per Brief informieren und gehen davon aus, dass nicht direkt alle teilnehmen“, erläutert Nadine Behr, auch wenn das Angebot für alle offen sei. Bettina Dreiseitl-Wanschura (LBU/Grüne) begrüßt ebenfalls das neue Projekt: „Es ist höchste Zeit, dass wir uns als Schulstadt dem nähern. Kinder sollten sich wertgeschätzt fühlen.“ Nadine Behr und Marion Schmitz werden nun Finanzierungshilfen akquirieren, beispielsweise beim Verein zur Förderung der Jugendarbeit in Überlingen, und Kooperationspartner für die Workshops suchen.

Nadine Behr ist die aktuell jüngste im Team des Jugendreferates. Sie stammt aus Singen, hat Kindheits- und Sozialpädagogik studiert und ihren Master an der PH Schwäbisch Gmünd abgelegt.