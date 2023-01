Im Frühjahr ist es wieder so weit: Die Sportler des Jahres werden im Kursaal in Überlingen geehrt. Nominiert sind vier Einzelsportler und drei Mannschaften, heißt es von Organisator Michael Gut. Zu den Athleten, die eine Chance haben, Sportler des Jahres zu werden, gehört der Badmintonspieler Julian Rublack vom Turnverein Überlingen. Rublack ist 30 Jahre alt und hat das Asperger-Syndrom.

Erster Platz bei Wettkampf in Berlin

Er kam mit zehn Jahren in die Camphill-Heimsonderschule Brachenreuthe an den Bodensee. Inzwischen lebt er in der Einrichtung SKID, einer Institution für erwachsene Menschen mit Behinderung. Rublack hatte mit zwölf Jahren zum ersten Mal einen Badmintonschläger in der Hand und nimmt seitdem am Training des Turnvereins teil. Mittlerweile zählt er dort zu den Leistungsträgern der Badminton-Mannschaft. Bei den Nationalen Spielen der Special Olympics in Berlin konnte er den ersten Platz belegen und sich gegen 32 Konkurrenten behaupten.

Anne Katharina Keßler vom DAV Überlingen wurde bereits 2020 Sportlerin des Jahres – damals mit 42,34 Prozent aller abgegebenen Stimmen. | Bild: DSV Telemark Team Germany

Zu den Nominierten gehört auch die Skifahrerin Anne Katharina Keßler vom Alpenverein Überlingen (DAV). Seit 2017 ist die heute 21-Jährige Mitglied in der deutschen Telemark-Nationalmannschaft. Keßler ist im DAV groß geworden. Schon ihre Eltern Wendy und Alex waren aktive Mitglieder und nahmen die Tochter immer mit. Keßler holte sich bei der Junioren-WM mit ihrem Team die Bronzemedaille und konnte auch beim Weltcup Telemark zwei Mal Bronze ergattern. Schon 2020 wurde Keßler zur Sportlerin des Jahres gewählt.

Auch Segler Hubert Merkelbach kann sich Hoffnungen auf den Titel Sportler des Jahres machen. | Bild: Marc Rouiller

Ein weiterer Sportler, der für die Ehrung nominiert ist, ist der Segler Hubert Merkelbach vom Bodensee Yacht Club Überlingen (BYCÜ). Er konnte in der Gesamtwertung der deutschen Starbootrangliste den ersten Platz belegen. Sowohl bei der Europameisterschaft als auch bei der Deutschen Meisterschaft wurde Merkelbach dritter. Als letzter Sportler steht der 25-jährige Dimitrios Sapanazidis auf der Liste der nominierten Einzelpersonen. Er begann 2014 mit dem Thaiboxen im Muay Thai Gym Mendez. Sapanazidis wurde Weltmeister im Kickboxen (61 Kilogramm).

Der Thaiboxer Dimitrios Sapanazidis (rechts) vom Muay Thai Gym Mendez steht ebenfalls auf der Liste der nominierten Sportler. | Bild: Jäckle, Reiner

Neben einzelnen Athleten sind für die Wahl zur Mannschaft des Jahres insgesamt drei Teams aus Überlingen nominiert. Dazu gehört das Segel-Bundesligateam des SMCÜ. Die Mannschaft wurde Vizemeister in der Segel-Bundesliga, bei der 18 Teams an den Start gingen. Auch die Damen-Mannschaft des Golfclubs Owingen-Überlingen ist nominiert. Erstmals in der Geschichte des Vereins konnte die Mannschaft in die Regionalliga – die dritthöchste Liga – aufsteigen. Neben den Seglern und Golfern ist auch eine Tennisgruppe für die Sportlerehrung gelistet: die Herren-Mannschaft des Tennisclubs Überlingen. Die Gruppe wurde Meister in der Oberliga und ist in die Badenliga – die dritthöchste Liga – aufgestiegen.