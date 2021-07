Zum neunten Mal werden vom 3. bis 8. August die Beach Days auf Sand ausgetragen. Coronabedingt aber nicht auf dem Landungsplatz, sondern wie schon im Vorjahr auf der Zimmerwiese. Allerdings wird es wieder die Beach-Sportarten Fußball und Handball geben, weshalb die Dauer der Veranstaltung wie in der Vergangenheit von vier auf sechs Tage ausgedehnt worden ist. Reduziert bleibt indes das Rahmenprogramm.

Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing verspricht hochrangige Turniere und Meisterschaften sowie Mitmachaktionen für jedermann. Mitorganisiert werden die Beach Days vom TV Überlingen, während die Überlingen Marketing und Tourismus unterstützend tätig ist. Die Sparkasse Bodensee ist Namensgeber und Sponsor.

„Wir blicken wieder nach vorn“, sagte Markus Dufner, als er in der Bodensee-Therme über die Veranstaltung informierte. Die Unterstützung von Sponsoren und Sportlern sei ein wichtiges Signal. „Viele haben bereits gefragt, ob die Beach-Days wieder stattfinden“, berichtete der Organisator. „Man spürt, dass die Stadt diese Veranstaltung will.“

Über Rahmenprogramm und Zuschauerzahl wird kurzfristig entschieden

Inwieweit ein Rahmenprogramm stattfinden kann, ließ Dufner offen. „Das hängt von den aktuellen Corona-Vorschriften ab“, sagte er. „Lassen wir uns überraschen. Hier werden wir kurzfristig entscheiden.“ Abhängig von der Inzidenz ist seiner Darstellung zufolge auch, wie viele Zuschauer zugelassen werden könnten. Maximal stünden 250 Sitzplätze auf der Tribüne und „einige 100“ Stehplätze zur Verfügung.

OB Zeitler: „Endlich können wir wieder Spitzensport in der Stadt anbieten“

Für Oberbürgermeister Jan Zeitler sind die Beach Days „ein schönes Signal, dass es wieder losgeht in der Stadt“. Er zeigte sich überzeugt, dass es auf der Zimmerwiese „mindestens genauso so toll“ werde wie auf dem Landungsplatz. „Endlich können wir wieder Spitzensport in der Stadt anbieten.“

Während Sebastian Dix vom Stadtwerk am See von einem „Magnet für die ganze Region“ sprach, zeigte sich Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer Überlingen Marketing und Tourismus, stolz, dass die Beach Days wieder ausgerichtet würden. „Für den Tourismus ist es eine tolle Veranstaltung und ein tolles Aushängeschild geworden.“ Namensgeber der Beach Days ist die Sparkasse Bodensee. „Wir sind ja von Beginn an dabei“, sagte Regionaldirektor Rainer Schöllhorn. „Deswegen war es keine Frage, trotz der aktuellen Situation die Veranstaltung wieder zu unterstützen.“

Sie freuen sich auf die Beach Days (vorne von links): Organisator Markus Dufner (MCD-Sportmarketing) und Oberbürgermeister Jan Zeitler; hinten von links: Jacqueline Becker (Becker Kunststofftechnik), Jürgen Jankowiak (Geschäftsführer Überlingen Marketing und Tourismus), Sebastian Dix (Stadtwerk am See), Peter Koop (Bodensee-Therme Überlingen) und Rainer Schöllhorn (Sparkasse Bodensee). | Bild: Kleinstück, Holger

Der Startschuss erfolgt am Dienstag, 3. August, 10 Uhr mit dem Beachsoccer-Cup, die Finalspiele beginnen um 20.30 Uhr. Bei diesem Firmenturnier wird ein Stadtmeister ausgespielt ebenso wie beim Beachvolleyball-Cup am Freitag, 6. August: Hier stehen sich immer zwei Männer und eine Frau im Team gegenüber.

Sportlicher Höhepunkt der Veranstaltung ist das Wochenende am 7. und 8. August, wenn der Beach-Cup ausgetragen wird, der als baden-württembergische Meisterschaft gilt. Die besten Beachvolleyballer aus Süddeutschland wollen ihr Können auf dem Sand zeigen und um 1500 Euro Preisgeld sowie um wichtige Punkte für die deutsche Meisterschaft baggern, pritschen und schmettern.

Anmeldungen zu den Veranstaltungen bis 1. August unter: www.beach-days-ueberlingen.de