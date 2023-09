Etwa fünfzig Augenpaare richten sich gebannt auf Heidi Hössle, als sie in die gelbe Box mit den Hauptgewinnen greift. „Ihr seid richtig fleißig gewesen!“, lobt die stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei die Kinder, die an der Sommeraktion „Heiß auf Lesen“ teilgenommen haben. Dabei galt es, aus einem Sortiment von 250 Büchern möglichst viel zu lesen – für jeden Schmöker wanderte ein Los in den Topf. 89 Kinder haben mitgemacht und insgesamt 316 Bücher gelesen.

Extra prämiert werden die eifrigsten Leser. Einer davon ist der achtjährige Konstantin, der gerade in die zweite Klasse gekommen ist. „Ich habe nicht gedacht, dass ich den dritten Platz hole“, sagt er überrascht, als er mit Freikarten für das Ravensburger Spieleland an seinen Platz zurückkehrt. Neun Bücher habe er geschafft, wenn auch altersgemäß „eher dünnere mit so 40 Seiten“. Bei der Verlosung der Eintritts- und Büchergutscheine haben auch seine beiden Brüder Glück. „Wir hätten aber auch so mitgemacht“, meint der zehnjährige Vitus.

Büchereileiterin Sabrina Böhringer freut sich, dass diese Art der Leseförderung Erfolg zeigt: „Es ist toll zu sehen, dass wir das Ziel erreicht haben.“ Unterstützung bekam ihr Team durch Vertreterinnen des Vereins Lesezeichen, die bei der Buchrückgabe kurze Interviews durchführten. Die Kinder von Mirijam Geiger-Riess hatten zu Hause davon erzählt: „Das muss echt gut gewesen sein“, schildert die zweifache Mutter. Beide hätten sich dem Lesestand entsprechend Ziele gesetzt und seien stolz gewesen, als sie das geschafft hatten. „Es ist total motivierend für Kinder“, lautet ihr Fazit zur Aktion und zum Abschlussfest mit Urkunden, Preisen und Überraschungsfilm.

Bevor „Der kleine Nick“ anläuft, gratuliert auch Oberbürgermeister Jan Zeitler den jungen Bücherwürmern: „Zum fünften Mal seid ihr Überlinger Kinder dabei“, sagt der Schirmherr und staunt über die volle Bücherei. Sabrina Böhringer fragt: „Sollen wir das nächstes Jahr wieder anbieten?“ Ein einstimmiges Ja schallt ihr entgegen.