Eren Güvercin wird auf dem Podium persönlich: „Meine Mutter hat die deutsche Sprache gelernt, ohne lesen und schreiben zu können.“ Sie habe sich dafür eingesetzt, dass sein Bruder und er gute Schulen besuchten, studierten und dennoch: „Würde jemand meine Eltern auf der Straße sehen, würde er nach ihrem Aussehen vermutlich schließen, dass sie Teil einer Parallelgesellschaft sind.“ Daher rät er ans Publikum gewandt, dass es an allen sei, positive Beispiele sichtbarer zu machen.

Es war nicht das erste Mal, dass Lale Akgün zu Gast war im Überlinger Augustinum. Sie und die Kulturreferentin des Wohnstifts, Olivia Schnepf, kennen sich seit Jahren.

Lale Akgün kritisiert auch die Glückwünsche von Außenministerin Annalena Baerbock an ihren türkischen Kollegen, der zuvor den türkischen Geheimdienst geleitet hat. | Bild: Lena Reiner

Etwa drei Millionen türkeistämmige Menschen leben in Deutschland. Nicht zuletzt deshalb sei Türkeipolitik inzwischen auch Innenpolitik für Deutschland, betont Akgün. Nicht zuletzt vernetzten sich türkische Rechtsextreme und deutsche Neonazis vor Ort, wie zuletzt eine Recherche der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) gezeigt habe.

Güvercin: Erdogan betreibt gezielt Diasporapolitik

Auch die Idee der doppelten Staatsbürgerschaft sei hier kritisch zu betrachten; Wahlempfehlungen aus der Türkei für die Bundestagswahl könnten bei Erdogan-Unterstützern Wirkung zeigen. Güvercin ergänzt, dass Recep Tayyip Erdogan eine ganz gezielte Diasporapolitik betreibe; er habe sogar ein Amt für Auslandstürken begründet. Das organisiere unter anderem sogenannte Kulturreisen für türkischstämmige Jugendliche, um ihnen Erdogans Türkei zu zeigen.

Islamistisch und autokratisch regiere Erdogan das Land, erinnerte der türkischstämmige Kölner Journalist. Es gebe keine Gewaltenteilung, die Meinungsfreiheit ist stark eingeschränkt, die Presselandschaft kontrolliert, mehrere Menschenrechtler sitzen nach Maßstäben des europäischen Menschenrechtsgerichtshofs grundlos in Haft. Auch darüber hinaus ist die Lage schlecht: Die Inflation liegt offiziell bei rund 80 Prozent, Güvercin gibt zu bedenken, dass die echten Werte deutlich darüber liegen und dennoch schaffe Erdogan seinen Anhängern zu vermitteln, dass an allem andere Mächte schuldig seien, allen voran „der Westen“.

Zu den Personen auf dem Podium Eren Güvercin Geboren 1980 in Köln als Sohn türkischer Eltern. Er studierte Rechtswissenschaften in Bonn und arbeitet als freier Journalist für Hörfunksender und Zeitungen. Eren Güvercin ist Gründungsmitglied der Alhambra-Gesellschaft, einem Zusammenschluss von deutschen Muslimen, und Mitglied der Deutschen Islam Konferenz des Bundesministeriums des Innern (BMI). Lale Akgün Geboren 1953 in Istanbul. Lale Akgün studierte Psychologie, Medizin und Völkerkunde in Marburg, sie ist Diplom-Psychologin, promovierte später zum Dr. rer. nat. und ist als Psychotherapeutin approbiert. Sie arbeitete bei der Familienberatung der Stadt Köln, war Leiterin des Landeszentrums für Zuwanderung NRW. Von 2002 bis 2009 saß sie für die SPD im Bundestag, sie war die erste direkt gewählte Abgeordnete mit Migrationshintergrund.

Ausbreitung des politischen Islam begann in 1980er-Jahren

Akgül spricht zudem von einer Ausbreitung des politischen Islam ab der frühen 1980er-Jahre. Sie ist überzeugt, dass Erdogan ohne diesen Umstand keinen so hohen Zuspruch der hiesigen Diaspora erhalten würde: Diese stimmte mit über 67 Prozent deutlicher für Erdogan als die Wahlberechtigten in der Türkei selbst.

Damals – im Jahr 1983 – wurde auch der Moscheenverband DITIB gegründet, der heute mehr als 900 Moscheen in ganz Deutschland stehen habe. Damals sei es für den deutschen Staat nur konsequent gewesen, den Umgang mit den mehrheitlich türkischen Muslimen dem türkischen Staat zu überlassen, da man davon ausgegangen sei, dass die „Gastarbeiter“ aus der Türkei auch wieder dorthin zurückgingen; ein Denkfehler, wie Akgün unterstreicht, zudem habe sich die türkische Regierung seitdem stark verändert.

Güvercin: Moscheenverband DITIB ist politische Organisation

Auch Güvercin betont, dass der Verband DITIB einen „Geburtsfehler“ gehabt habe: „Als gläubiger Muslim würde ich mich freuen, wenn es in Deutschland einen Religionsverband für Muslime gäbe, wie die deutsche Verfassung es meint.“ Allerdings handle es sich bei DITIB vielmehr um eine politische Organisation, die der türkischen Religionsbehörde unterstehe: Vor den Wahlen im Mai sei dort Wahlkampf betrieben worden, AKP-Vertreter hätten Reden gehalten, das sei alles auch auf Videos und Fotos belegt.

Zudem handle es sich zumindest bei Besuchen von ausländischen Mandatsträgern innerhalb eines Dreimonatszeitraums vor der Wahl in Deutschland seit einer Gesetzesänderung 2018 um einen klaren Gesetzesbruch – auch diese hätten stattgefunden. „Und weil das keine Konsequenzen hat, obwohl es öffentlich bekannt ist, bin ich pessimistisch, was die Wirkung weiterer Verbote angeht.“ Überhaupt stelle es ein großes Problem dar, dass Erdogan sein politisches Gegenüber auf EU-Seite nicht mehr ernstnehme.

Türkei liegt in der Medienfreiheit noch hinter Russland

Die Medienlandschaft in der Türkei sei fast komplett gleichgeschaltet. „Laut aktuellstem Bericht von Reporter ohne Grenzen liegt die Türkei bei der Medienfreiheit sogar hinter Russland; das muss man erst einmal schaffen.“ Auch nach Deutschland reiche dieser mediale Arm der Regierung: Mit dem Staatsprogramm TRT Deutsch. „Erdogan versorgt die Diaspora mit einem Amalgam aus Nationalismus und Islamismus“, fasst Güvercin zusammen.

Lale Akgün lehnt ab, dass Türken in Deutschland den Türkischen Präsidenten wählen können. | Bild: Lena Reiner

„Deutschland sollte der Türkei verbieten, Wahlurnen aufzustellen.“ Lale Akgün, SPD-Politikerin

Akgün fordert, dass Deutschland der Türkei das Aufstellen von Wahlurnen untersagen solle: „Das nimmt den Menschen nicht das Wahlrecht, aber Deutschland muss die Wahlen nicht noch unterstützen.“

Eren Güvercin hält den knappen Wahlsieg Erdogans für ein gutes Zeichen. | Bild: Lena Reiner

„Trotz all der Kontrolle, die er über die Medien und das Bildungssystem hat, war das sehr knapp für ihn. Das kann man eigentlich auch positiv sehen.“ Eren Güvercin, Kölner Journalist

Ein bisschen Optimismus zeigt Güverin im Nachgespräch dann doch: „Wenn man all die Umstände betrachtet, den Einfluss, den Erdogan gerade durch das Schulsystem auf junge Leute hat, dann ist das Wahlergebnis doch gut ausgefallen.“ Trotz aller Kontrolle habe der Autokrat nur einen knappen Wahlsieg erringen können.