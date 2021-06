Im Baugebiet „Faule Magd“ in Überlingen könnten im Sinne einer Innenverdichtung weitere kleine Lücken in der Bebauung geschlossen und Gebäude aufgestockt werden. Stadtplaner und Baubürgermeister leisteten Überzeugungsarbeit, sodass der Bauausschuss zustimmte, den Bebauungsplan zu ändern.

Die Sparkasse Bodensee will neben ihrem Beratungszentrum an der St.-Johann-Straße den vorhandenen Parkplatz mit einem viergeschossigen Wohngebäude überbauen. Die dazu erforderliche Änderung des Bebauungsplans will Stadtplaner Thomas Kölschbach dazu