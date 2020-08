Überlingen vor 2 Stunden

Sonnenbad unterm Verbotsschild: Immer mehr Badegäste ignorieren Lagerverbot am Ufer

Hinweisschilder machen unmissverständlich klar: Am Ufer in Überlingen ist das Lagern verboten. Die Stadt Überlingen sagt, dass keine Verstöße gegen dieses Verbot feststellbar sind. Einen Presserundgang mit dem Gemeindevollzugsdienst lehnt die Verwaltung jedoch ab. So hat der SÜDKURIER entlang der Uferpromenade die Szene beobachtet und mit Anwohnern des östlichen Ufers gesprochen. Diese widersprechen der Stellungnahme der Stadt.