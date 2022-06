von Eva-Maria Bast

Wer die Sonderausstellung zum 150. Geburtstag das städtische Museum besucht, kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und das ist auch gut so. Schließlich heißt die Schau „Rätsel der Geschichte“. Vielleicht das Faszinierendste ist, wie diese Rätsel der Geschichte aus der ganzen Welt mit Überlingen im Zusammenhang stehen.

Dies bricht sich in den Exponaten Bahn, aber vor allem in dem Mann, der die Ausstellung kuratiert hat: Kulturamtsleiter Michael Brunner. Als er durch die Ausstellung führt, ist es, als würde er tanzen. Bewegt sich zum einen Exponat, dann zum anderen, zu diesem Werk fällt ihm etwas ein, dann zu jenem, er schafft Querverbindungen, Bezüge, Zusammenhänge, sprudelt nur so. Es ist ein Tanz zwischen den Jahrhunderten, zwischen den Sektionen dieser Ausstellung, und all das auf der Grundlage seiner 30-jährigen Forschungsarbeit.

Essenz aus 30 Jahren Arbeit des Kunsthistorikers

Man könnte auch sagen, dass die Sonderausstellung die Essenz ist aus dem, was der Kunsthistoriker seit Abschluss seines Studiums zusammengetragen hat. Da wäre zum Beispiel die italienische Sektion. Hier finden sich Erkenntnisse, die Brunner in den 1990er Jahren gewann, als er in Florenz, Rom und Venedig an den deutschen Forschungsinstituten jahrelang tätig war. Dort entwickelte er eine These zu Raffaels berühmter Sixtinischer Madonna, von der in der Ausstellung ein Stich zu sehen ist. Und zu den kleinen, goldigen Engelchen im Vordergrund des Gemäldes, die Millionen von Menschen immer wieder entzücken und die sich vermutlich zigmillionenfach auf Postkarten wiederfinden.

Michael Brunner weiß: Raffaels Engelchen sind gar nicht so lieb, wie sie aussehen. | Bild: Eva-Maria Bast

Die kleinen drolligen Putti, so Brunners Erkenntnis, sind aber weder süß noch nett, sondern verkörpern im Gegenteil eine der sieben Todsünden. „Die Engel sind nicht als bloßer künstlerischer Einfall ins Bild gemalt, sind nicht nur da, um den Betrachter zu entzücken, sondern schaffen auch einen moralisch-didaktischen Sinnbezug“, sagt er.

Rund um die Ausstellung Die Schau findet anlässlich des 150. Jubiläums des städtischen Museums statt und ist in dessen Räumen bis 17. Dezember zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 10 bis 15 Uhr. Montags ist die Ausstellung geschlossen. Variierende Themenführungen werden jeden Sonntag um 11.30 Uhr angeboten. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Mona Lisa lächelt verschiedentlich auch in der Überlinger Ausstellung. Michael Brunner lächelt mit. | Bild: Eva-Maria Bast

Hinter den Exponaten steckt mehr als das Offensichtliche

Dieser Aspekt findet sich in der ganzen Ausstellung wieder: Hinter den Exponaten steckt so viel mehr als das, was man sieht oder zu sehen meint. Hinter Mona Lisas Lächeln – in der Ausstellung sind mehrere Kopien oder Interpretationen von Leonardo da Vincis berühmtestem Gemälde zu sehen. Hinter der Frage, warum der kluge Sokrates, in der Schau vertreten durch eine Büste, aussieht wie ein tumber Satyr. Gerade in diesen Bereich, in der Porträtforschung, fließen viele Erkenntnisse aus Brunners Doktorarbeit über Dante Alighieri ein, den italienischen Dichter und Philosophen, geboren 1265 in Florenz – und mehr noch: Die Doktorarbeit war nur der Beginn seiner Forschung, der er sich seither in seiner Freizeit unermüdlich widmet. „Je länger man das macht, desto besser kann man kombinieren, hat so einen Rundumblick.“

Zum „Narrenzug“ hat Brunner einen intensiveren Bezug

Gibt es ein Lieblingswerk in dieser so persönlichen Ausstellung? „Als Kurator kann man nie ein Lieblingswerk haben“, winkt Brunner ab, „aber natürlich gibt es zu manchen Werken einen intensiveren Bezug als zu anderen. Ich kann guten Gewissens sagen, dass das auf das Gemälde ‚Narrenzug‘ von Elisabeth Goetz von Ruckteschell besonders zutrifft.“ Brav gesprochen für einen Überlinger Kulturamtsleiter, der natürlich vor allem für die heimische Kunst eine Lanze brechen muss – denn Goetz von Ruckteschell, diese schillernde und unangepasste Persönlichkeit, lebte Anfang des vergangenen Jahrhunderts in Überlingen.

Porträtstudien zwischen Dante und Sokrates: Michael Brunner. | Bild: Eva-Maria Bast

Aber das ist nicht der Grund, warum Brunner das Werk so ansprechend findet: „Es sprüht von schöpferischem Tatendrang, es hat einen völlig unabhängigen Geist, ist extrem einfallsreich, voller rätselhafter Geschichten, die mich in den Bann schlagen“, schwärmt er. Außerhalb der Ausstellung ruht das Bild im Museumsdepot. Und vielleicht mag der Kunsthistoriker es auch deshalb so sehr, weil ihm Künstlerinnen am Herzen liegen und es ihn furchtbar ärgert, dass sie in der Geschichtsschreibung häufig mindestens vergessen, wenn nicht gar verleugnet wurden.

Eigene Sektion für vergessene Künstlerinnen

Dem schwierigen Weg von vergessenen, unterdrückten Künstlerinnen seit der Antike hat er in der Sonderausstellung eine eigene Sektion gewidmet. Bewusst hat er dafür aus Bänden der Leopold-Sophien-Bibliothek Geschichten von Frauen herausgesucht, die allen Widerständen zum Trotz mutig ihren Weg gingen. Als Zeichen der Bewunderung hat Brunner für die Frauen auch noch ein Blumenpräsent: Orchideen. Scherz beiseite: Dass Orchideen in der Schau in der Sektion „Mensch und Natur“ einen großen Raum einnehmen, hat nicht mit seiner Bewunderung für historische Künstlerinnen, sondern mit seiner Begeisterung für diese Blumenart zu tun, mit der er sich beschäftigt, seit er 14 Jahre alt ist. „Dazu haben wir originale Exponate, die sehr frühe Zeugnisse der Botanik sind.“

Schätze ruhen sonst im Verborgenen

Die Ausstellung ist also durchwoben von den Erfahrungen, Erkenntnissen und unermüdlichen Forschungen des Kulturamtsleiters. Wie aber kommt es, dass diese Interessen sich so passgenau auf das anwenden lassen, was Überlingen an Kunstschätzen zu bieten hat? Schließlich gibt es in der Ausstellung keine Leihgaben, sondern sie zeigt die Schätze der städtischen Sammlungen, die sonst im Verborgenen ruhen. „Das erste Überlinger Museum vor 150 Jahren ist als Universalmuseum geboren worden. Man wollte die ganze Welt abbilden und so hat man alles gesammelt, auch Kulturgeschichte, und dadurch auch automatisch viel Italien, Literatur und Kupferstiche“, erläutert Brunner.

Michael Brunner neben dem Gemälde des Überlinger Abenteurers Franz Mader. | Bild: Eva-Maria Bast

Ältester Mumienimport nach Süddeutschland

Dieses Sammeln in aller Welt führt zu einem weiteren für Überlingen sehr wichtigen Exponat: ein Gemälde, das den Überlinger Abenteurer Franz Mader im heiligen Jahr 1700 in Ägypten zeigt. Dieser Franz Mader reiste an den Nil und kam mit einer Sammlung für Überlingen zurück – unter anderem einem Schädel, der heute als ältester Mumienimport nach Süddeutschland gilt und ebenfalls in der Ausstellung gezeigt wird.

Vier Jahre Vorbereitung für die Schau

Vier Jahre intensive Vorbereitung stecken in der Schau. Die Erkenntnis, die zentrale Erfahrung? Brunner fasst zusammen: „Dass sich hinter scheinbar völlig aufgeklärten Episoden der Geschichte noch große Rätsel verbergen und dass viele Annahmen gar nicht so gesichert sind.“

Es lohnt sich zu graben, zu forschen, hinter die Dinge zu schauen, nie müde zu werden. Dieser Drang, den wohl alle Menschen haben, die forschen oder sich mit Geschichte beschäftigen, treibt Brunner immer wieder an. Er bestätigt, dass diese Ausstellung eine der wichtigsten seines Lebens ist. Sie führte ihn auch nach Freiburg, wo er für die städtischen Sammlungen ein mittelalterliches Glasgemälde erwarb, von dem man davon ausging, es stamme aus dem 19. Jahrhundert.

Es war mit Lehm verschmutzt und in schlechtem Zustand. Doch irgendetwas war an diesem Werk, das Brunner sagte, dass es sich dabei um etwas ganz Besonderes handelt. Er hatte recht: Bei der Restaurierung zeigte sich, dass es mit höchster Wahrscheinlichkeit ein hochmittelalterliches Original aus der Ile-de-France ist, der Region Frankreichs, die fast identisch ist mit dem Ballungsraum Paris. „Inzwischen vermute ich, dass es vielleicht deshalb mit Lehm verschmutzt war, weil man in der Französischen Revolution Kunstwerke aus Kirchen im Boden vergrub.“ Wieder einmal zeigt sich, was alles hinter den Dingen stecken kann. Selbst hinter vermeintlichem Dreck.